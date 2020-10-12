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    Балуха переводять із реанімації в нейрохірургію – Геращенко

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    Відвідувати Балуха ще не можна, в тому числі через карантин і Covid-19, оскільки для нього це дуже небезпечно, - Геращенко - Балуха переводять із реанімації в нейрохірургію – Геращенко
    Відвідувати Балуха ще не можна, в тому числі через карантин і Covid-19, оскільки для нього це дуже небезпечно, - Геращенко

    Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він перебуває, - депутатка

    Колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого госпіталізували 8 вересня у тяжкому стані після побиття, переводять із реанімації у відділення нейрохірургії. Про це 12 жовтня повідомила співголова парламентської фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха.

    «Володю сьогодні, нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він перебуває», – написала Геращенко у Facebook.

    За її словами, відвідувати Балуха ще не можна, в тому числі через карантин і Covid-19, оскільки для нього це дуже небезпечно.

    Як повідомлялося 9 жовтня, Балух опритомнів, проте нічого не пам’ятає.

    Нагадаємо, 5 жовтня, Балух вже намагався говорити, але дуже був слабкий.

    23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    Того ж дня 8 вересня  Балуха прооперували

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

    Європейська солідарність Ірина Геращенко лікарня Facebook карантин Володимир Балух
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