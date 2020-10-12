Балуха переводять із реанімації в нейрохірургію – Геращенко
Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він перебуває, - депутатка
Колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого госпіталізували 8 вересня у тяжкому стані після побиття, переводять із реанімації у відділення нейрохірургії. Про це 12 жовтня повідомила співголова парламентської фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха.
«Володю сьогодні, нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він перебуває», – написала Геращенко у Facebook.
За її словами, відвідувати Балуха ще не можна, в тому числі через карантин і Covid-19, оскільки для нього це дуже небезпечно.
Як повідомлялося 9 жовтня, Балух опритомнів, проте нічого не пам’ятає.
Нагадаємо, 5 жовтня, Балух вже намагався говорити, але дуже був слабкий.
23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.
Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.
Того ж дня 8 вересня Балуха прооперували.
18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.
Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.
19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.