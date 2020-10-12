Уніфікація тарифів на перевезення Укрзалізниці негативно позначиться на аграріях, – учасники ринку



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«Будь-які підвищення відбиваються на собівартості продукції. Фінансове становище деяких підприємств не дуже добре», – Владислав Белах

Уніфікація тарифів на вантажні перевезення, яку лобіює член Наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, матиме негативні наслідки для аграріїв. Про це заявив президент «Центру аграрної логістики та інфраструктури» Владислав Белах.

Як відомо, Лещенко активно виступає за уніфікацію тарифів на залізничні перевезення: замість трьох классів вантажів, які існують наразі, він пропонує залишити єдиний тариф. Зараз аграрії возять добрива за тарифами першого класу – вони найнижчі. А якщо станеться уніфікація тарифу, то перевезення добрив стануть набагато дорожчими.

За словами Белаха, зважаючи на те, що аграрії цього року зібрали менший врожай, ніж минулого, додаткові витрати, зокрема на перевезення продукції, викликані уніфікацією тарифів на перевезення залізницею, матимуть негативні наслідки.

«Будь-які підвищення, звичайно, відбиваються на собівартості продукції. Ринок демонструє досить значне підвищення цін останнім часом, але все-таки ми повинні розуміти, що аграрії зібрали набагато менше, тож і зароблять менше. По-друге, фінансове становище деяких підприємств не дуже добре. Тому це підвищення (збільшення тарифу на перевезення добрив внаслідок запланованої уніфікації - ред.), звичайно, буде мати наслідки», – сказав Белах.

Як неодноразово стверджували фахівці галузі та експерти, пропозиції Сергія Лещенко щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є нічим іншим, ніж черговим прихованим підвищенням вартості перевезень. Таке підвищення повністю ляже на вітчизняних виробників – користувачів залізничними послугами, насамперед підприємств аграрної, гірничо-металургійної та вугільної галузі, що особливо критично в умовах кризи в економіці України.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що «Укрзалізниця», перш ніж підвищувати тарифи на перевезення через запровадження уніфікованого тарифу, має обговорити з бізнесом системну реформу галузі.