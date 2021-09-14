НКРЕКП може обмежити конкуренцію при експорті електроенергії, – ICC

Зміни, які планує НКРЕКП, призведуть до погіршення умов для експорту електроенергії, наголосили в ICC Ukraine

За висновками ICC Ukraine, намір НКРЕКП змінити процедуру зменшення фізичного права на передачу суперечить європейським нормам

Український комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) просить НКРЕКП утриматися від обмеження конкуренції при експорті електричної енергії.

Про це йдеться в листі ICC Ukraine до членів НКРЕКП.

«Для здійсненні експорту електричної енергії учасники ринку зазвичай укладають довгострокові контракти та здійснюють довгострокове планування обсягів експорту електричної енергії, що відповідає європейській практиці. Запровадження порядку одночасного зменшення річного та місячного аукціонів унеможливить укладення довгострокових контрактів», – ідеться в зверненні ICC Ukraine.

Зміни, які планує НКРЕКП, призведуть до погіршення умов для експорту електроенергії в Європі і негативно вплине на рівень конкуренції, наголосили в ICC Ukraine.

Окрім того, за висновками ICC Ukraine, намір НКРЕКП змінити процедуру зменшення фізичного права на передачу суперечить європейським правилам і нормам.

Нагадаємо, за 8 місяців 2021 року Україна знизила експорт електроенергії на 17% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 2,475 млрд кВт-год.