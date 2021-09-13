Населення трьох областей може залишитися без електроенергії, – «Закарпаттяенергозбут»

На побутових споживачів електроенергії, які проживають у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях, можуть очікувати неприємності

«Бурштинський енергетичний острів може не забезпечити на 100% потребу споживання в регіоні», – директор «Закарпаттяенергозбут»

У новій моделі фінансового ПСО («Положення про покладання спеціальних обов’язків»), що розпочинає діяти з 1 жовтня 2021 року, не передбачена закупівля електроенергії для потреб побутових споживачів, які проживають у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях на території Бурштинського енергоострова.

Про це розповіла директор ТОВ «Закарпаттяенергозбут» Наталія Німець 8 вересня на Форумі «Спекотна осінь», проведеного Energy Club.

«Від імені ТОВ «Закарпаттяенергозбут» і всіх постачальників універсальних послуг, які знаходяться в зоні Бурштинського енергоострову, можна сказати, що новим ПСО взагалі не передбачена закупівля електроенергії для потреб побутових споживачів. Всі інші постачальники, які знаходяться на об’єднаній енергетичній системі, положеннями про ПСО покладено зобов’язання закупівлі бази на електронних аукціонах за ціною мінімального споживання минулого року. Про Бурштинській енергоострів не сказано нічого», – сказала Наталія Німець.

Вона наголосила, що Бурштинський енергетичний острів може не забезпечити на 100% потреби споживання в регіоні.

«Якщо не буде забезпечений повністю весь потрібний обсяг постачальника універсальної послуги для постачання електроенергії населенню, то вони в свою чергу змушені будуть виходити на балансуючий ринок, де тарифи значно вищі. Це будуть збитки підприємства, що за собою тягне фінансовий ризик для підприємства», – зазначила директор «Закарпаттяенергозбуту».

Як повідомлялося, з 1 жовтня запрацює нова модель «Положення про покладання спеціальних обов’язків» (ПСО), яке передбачає зниження і до того пільгового тарифу для населення до 1,44 грн/кВт.год. Таке рішення розкритикували міжнародні фінансові організації, зокрема Світовий Банк.