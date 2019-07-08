Експерт проаналізував нові правила на ринку нафтопродуктів в Україні



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Що буде з підпарканними заправками?

8 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Нові правила на ринку нафтопродуктів».

Запрошені гості: Сергій Куюн, директор «Консалтингова група А-95» , який проаналізує нові правила на ринку нафтопродуктів, які запрацювали з 1 липня; як це позначиться на гравцях; що буде з підпарканними заправками.

Нагадаємо, після зниження цін на АЗС найбільших мереж 1-2 липня бензин і дизпаливо подешевшали ще на 0,4-1 грн/л.

Представник президента в Кабміні Андрій Герус підрахував, що тепер український автомобіліст на одному баку бензину буде заощаджувати 50-80 грн, а за місяць така економія може скласти 100-400 грн.