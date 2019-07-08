  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Експерт проаналізував нові правила на ринку нафтопродуктів в Україні

    • Розсилка
    Експерт проаналізував нові правила на ринку нафтопродуктів в Україні

    Що буде з підпарканними заправками?

    8 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Нові правила на ринку нафтопродуктів».

    Запрошені гості: Сергій Куюн, директор «Консалтингова група А-95» , який проаналізує нові правила на ринку нафтопродуктів, які запрацювали з 1 липня; як це позначиться на гравцях; що буде з підпарканними заправками.

    Нагадаємо, після зниження цін на АЗС найбільших мереж 1-2 липня бензин і дизпаливо подешевшали ще на 0,4-1 грн/л.

    Представник президента в Кабміні Андрій Герус підрахував, що тепер український автомобіліст на одному баку бензину буде заощаджувати 50-80 грн, а за місяць така економія може скласти 100-400 грн.

    Читайте також
    нафта нафтопродукти бензин АЗС Україна Андрій Герус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ