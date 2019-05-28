Коломойський готується до розподілу енергетичного ринку - Хелен Раш



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Лобісти відтермінування запуску енергоринку подадуть відстрочку як необхідність внесення «незначних виправлень», в той час, як справжній їх намір - торпедувати всю енергореформу, - оглядач

Наслідком дій Коломойського буде скорочення співпраці України з європейськими фінансовими і політичними партнерами, що призведе до дефолту і розвороту в бік Росії, - експерт

Відстрочка з запуском ринку електроенергії загрожує Україні скороченням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та політичними партнерами країни, що може привести до розвороту в зовнішній політиці в бік Росії. Про це написала Хелен Раш для Talk Finance.

У своїй статті автор зазначає, що лібералізація енергоринку має вирішальне значення для міжнародних зобов'язань України, оскільки вона є одним з положень Третього енергопакету. «Але в Україні є лобісти, зацікавлені в збереженні контролю ринку, серед яких близький до нового президента олігарх Ігор Коломойський», - написала експерт.

«Будучи власником найбільшого заводу з виробництва феросплавів в Європі, він зацікавлений у контролі ринку електроенергії. Заводи феросплавів споживають величезну кількість електроенергії. Ігоря Коломойського цікавлять найнижчі ціни для його заводів. Це суперечить лібералізації енергетичного ринку, запланованої на 1 липня 2019 року. Тому Ігор Коломойський робить все, щоб відкласти або скасувати імплементацію Європейського третього енергетичного пакету», - вважає Раш.

Вона наголошує, що для того, щоб перехитрити представників ЄС, лобісти цього рішення подадуть відстрочку як необхідність внесення «незначних виправлень», в той час, як справжній їх намір - торпедувати всю реформу.

«Повернення до практики державного регулювання енергетики розв'яже Коломойському руки для реалізації його далекосяжних ділових інтересів. Вибірково встановивши більш низькі ціни для енергоємних підприємств, він отримає інструмент для корпоративного шантажу і вимагання. На даний момент його команда заявила, що має намір отримати контроль над незалежним регулятором енергетики - НКРЕКП. Для цих же цілей планується зміна керівництва Антимонопольного комітету, дозвіл якого потрібно для проведення масштабної реконфігурації енергетичного і промислового ринків», - зазначила автор статті.

Раш вважає, що наслідками таких дій, несумісних з європейською практикою, буде скорочення співпраці України з фінансовими і політичними партнерами, що призведе до дефолту, і розвороту в бік Росії.

«У розпачі керівництво країни буде змушене звернутися за новими кредитами до Російської Федерації. Це не обійдеться без додаткових умов. Відбудеться полярне зміна у зовнішній політиці України. Зусилля по європейській інтеграції будуть марними. Це може привести до глибоких наслідків в ЄС в цілому», - прогнозує автор.