Новий парламент має в першочерговому порядку вирішити проблему боргів «Енергоринку», - експерт



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Розв’язання боргової проблеми суттєво сприятиме вдалій роботі нового ринку електроенергії, - Корольчук

Експерт зазначив, що боргова проблема перекочувала зі старої моделі ринку до нової, що була запущена з 1 липня

Вирішення проблеми заборгованості ДП «Енергоринок» лежить в законодавчій площині і новий парламент має це зробити в першочерговому порядку. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в блозі на сайті «Кореспондент», коментуючи наявність значної заборгованості в системі оптового ринку електроенергії.

«Подолання проблеми заборгованості, що склалася на ринку електроенергії, лежить у законодавчій сфері. Просто списати її не вийде. Вважаю, що новий парламент не може зволікати – розв’язання боргової проблеми суттєво сприятиме вдалій роботі нового ринку електроенергії», - написав Корольчук.



Експерт зазначив, що боргова проблема перекочувала зі старої моделі ринку до нової, що була запущена з 1 липня, та потребує негайного вирішення.



«Станом на 1 липня 2019 року (запуск нової моделі ринку) учасники ринку були винні державному підприємству «Енергоринок» 31,8 млрд. грн. Своєю чергою держпідприємство «Енергоринок» заборгувало учасникам ринку 29,3 млрд. грн.», - нагадав експерт.



Корольчук також повідомив, що для розв’язання проблеми у Верховній Раді зареєстровано декілька законопроектів, але їх ухваленню перешкодили спочатку президентська, а потім парламентська виборчі кампанії. Тож вирішення питання, вочевидь, перенесено на початок осені.



«Важливо, щоб вирішення цієї проблеми не лягло важким тягарем на сумлінних споживачів, які акуратно розраховуються за електроенергію. А задля того, щоб борги не накопичувалися, доцільно вирішити питання щодо банківських механізмів надання фінансових гарантій учасникам ринку», - зауважив Корольчук.



Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.