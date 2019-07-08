Депутат у власних політичних інтересах маніпулює інформацією щодо роботи нового ринку електроенергії, - експерт



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Неправдиві заяви Вікторії Войціцької щодо ринку електроенергії пов’язані з її балотуванням в народні депутати та спричинені виключно політичною доцільністю, - Кушнірук

Войціцька пише про неіснуюче здорожчання електроенергії на 50% і не наводить жодних джерел такої інформації, - Кушнірук

Народний депутат Вікторія Войціцька поширює неправду щодо результатів роботи нового ринку електроенергії у власних політичних інтересах. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook, коментуючи висловлювання Войціцької щодо здорожчання електроенергії після запуску ринку.

«Войціцька пише про неіснуюче здорожчання електроенергії на 50% і не наводить жодних джерел такої інформації. Уряд та НКРЕКП встановили цінові запобіжники (PSO для населення та «Price cap» для непобутових споживачів), які унеможливлюють подібне здороження. Хоча для тих, хто слідкує за енергетичним дискурсом, природа таких фейкових цифр відома – дезу запустив представник президента в Кабміні Герус. Він навів заявки державної «Центренерго», яка на аукціонах з продажу електроенергії за прямим договорами намагалась продати е/е за такою завищеною ціною. Але дурних не знайшлося. Тож, ріст ціни електроенергії на 50% відбувся лише в запаленій уяві затятих антириночників», - написав Кушнірук.



Експерт також заперечив висловлювання депутата щодо недостатнього прибутку, що отримує після запуску ринку державна компанія «Енергоатом» через покладення на неї спецобов’язків з продажу електроенергії для потреб населення. Кушнірук наголосив, що «Енергоатом» є одним з найбільших вигодонабувачів нового ринку.



«НАЕК «Енергоатом» продає електроенергію для забезпечення PSO для населення не за безцінь, а за тарифом, встановленим атомному монополісту НКРЕКП на 2019 рік – 56 коп/кВт-год. Решту 11% – за ринковими цінами, які в рази вищі. Саме тому перші дні роботи нового ринку збільшили середній тариф «Енергоатому» на 24% до 70 коп/кВт-год. Це звичайно, не 90 коп/кВт-год, як хотіли в «Енергоатомі», але все одно робить компанію одним з найбільших вигодонабувачів нового конкурентного ринку. І саме тому його керівники є чи не найбільшими ентузіастами нового ринку», - зазначив Кушнірук.



На думку експерта, неправдиві заяви Вікторії Войціцької щодо ринку електроенергії пов’язані з її балотуванням в народні депутати та спричинені виключно політичною доцільністю.



Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.



Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня заявив, що новий ринок електроенергії функціонує успішно, і ціна на електроенергію не зросла. А також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський висловлював задоволення результатами роботи компанії в умовах нового ринку електроенергії. «Що стосується роботи компанії у новому ринку – у нас немає проблем. Всі ті кошти, які ми запланували за три дні ми всі отримали… Якщо підсумовувати, то три дні все було дуже ритмічно» - повідомив він в інтерв’ю інтернет-виданню ExPro.