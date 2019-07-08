Зростаючий імпорт електроенергії сприяє конкуренції на новому енергоринку - «Укренерго»



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Імпорт був початий в день відкриття нової моделі ринку електроенергії 1 липня

За чотири дні роботи нового ринку електроенергії імпортовано 19,6 млн кВт годин електроенергії

В Україні за чотири дні роботи нового ринку електроенергії імпортовано 19,6 млн кВт годин електроенергії. Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго».

Імпорт був початий в день відкриття нової моделі ринку електроенергії 1 липня. Постачання ведеться до енергоострову «Бурштинської ТЕС» (територія в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей синхронізована з енергосистемою ЄС) зі Словаччини.

Так, 1 і 2 липня було імпортовано 2,4 і 3 кВт годин відповідно, 3 і 4 липня обсяг імпортних поставок виріс до 7,6 і 6,6 млн кВт годин відповідно.

У свою чергу, експорт електроенергії з України за ці чотири дні склав 42,3 млн кВт годин.

В «Укренерго» нагадують, що зі стартом роботи нового ринку електроенергії були зняті регуляторні обмеження для імпорту електроенергії в Україні.

«Саме імпортні поставки поки є вагомою умовою для створення прозорої конкуренції серед українських виробників електроенергії», - йдеться в повідомленні НЕК.

Як повідомлялося раніше, 1 липня вперше в своїй історії Україна імпортувала електроенергію з ЄС. Поставки здійснював незалежний постачальник електроенергії компанія «Еру Трейдинг».

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України «Про ринок електроенергії». Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, знімає обмеження на імпорт електроенергії.