Ціна електроенергії державного «Енергоатому» зросла на чверть у новому ринку



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Недашковський назвав кроком вперед старт роботи компанії в новому ринку, а продажі за три дні - бездоганними

Підвищення середнього тарифу менше того, яке закладали в фінансовий план підприємства на друге півріччя , - президент «НАЕК «Енергоатом»

Вартість електроенергії виробництва ДП «НАЕК «Енергоатом» на торгах у новій моделі ринку виросла до 0,7 грн / кВт · год, що на 24% вище тарифу, який діяв до 1 липня (0,57 грн / кВт · год). Про це повідомив президент держкомпанії Юрій Недашковскій.

«Якщо говорити про формування ціни, то 90% - це колишній тариф (навіть нижче - 56 копійок), а близько 11% ми продали на ринку «на добу вперед» і за рахунок того, що там ринкова ціна, в цілому ми отримали підвищення середнього тарифу. Це підвищення менше того значення, яке ми закладали в фінансовий план на друге півріччя. Ми планували, що у нас в другому півріччі середній тариф складе 90,19 коп / кВт-година, а ми поки отримали близько 70 коп / кВт-година», - сказав він.

Недашковський назвав кроком вперед старт роботи компанії в новому ринку, а продажі за три дні - бездоганними.

«Що стосується роботи компанії в новому ринку - у нас немає проблем. Всі ті кошти, які ми запланували за три дні ми всі отримали ... Якщо підсумувати, то три дні все було дуже ритмічно», - додав Недашковський.

Як раніше повідомлялося, ціна електроенергії ТЕС приватної компанії ДТЕК з запуском нової моделі ринку електроенергії знизилася на 12% в порівнянні з першим півріччям 2019 року і склала 1,569 грн / кВт · год.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України «Про ринок електроенергії». Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, знімає обмеження на імпорт електроенергії.