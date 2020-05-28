Новий податок на продаж авто: що зміниться для українців



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Раніше у випадку продажу чи обміну протягом року третього і наступного авто необхідно було сплатити державі 5% його вартості, тепер же - 18%

Податкові зміни направлені проти тіньового ринку продавців авто

Закон про зміни до Податкового кодексу, який президент Володимир Зеленський підписав 21 травня, збільшує податок на продаж автівок. Він має вивести з «тіні» ринок професійних продавців авто.

Про це розказав директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, пише РБК-Україна.

За словами експерта, інтереси звичайних автомобілістів навряд чи будуть обмежені цим законом.

Зазначимо, йдеться про сплату податку на продаж третього транспортного засобу за рік. Раніше у випадку продажу чи обміну протягом року третього і наступного авто необхідно було сплатити державі 5% його вартості, тепер же - 18%.

Цей податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, зокрема причепів, мопедів і мотоциклів.

Назаренко зазначив, що у рамках нового закону у таких «тіньових продавців» є два виходи.

«Якщо людина займається «підприємницькою діяльністю», викуповує автомобілі, потім їх ставить на облік на себе, потім знову перепродає, то зрозуміло що зараз у цієї людини два виходи: або платити цей прибутковий податок, або зареєструватися як ФОП, що займається торгівлею автомобілями і сплачувати податки», - сказав він.

Директор асоціації наголосив, що звичайний автомобіліст, який не займається продажем транспорту, не міняє автівки надто часто.

«Я не бачу нічого поганого, щоб торгувати автомобілями зі сплатою якихось прибуткових податків… Цей закон спрямований на усунення тіньового ринку професійних продавців автомобілів, які на сьогодні працюють у тіні. Звичайна людина не міняє автомобілі так часто», - підсумував експерт.

Як повідомлялось, в Україні хочуть змінити правила розмитнення автомобілів.