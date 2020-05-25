Водій маршрутки розказав, як нардеп Тищенко проїхав зупинку і не сплатив за проїзд



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Тищенко проїхав одну зупинку, сфотографувався і вийшов, не заплативши Фото: Микола Тищенко / Facebook

За проїзд Микола Тищенко, зі слів водія, платити відмовився, пославшись на те, що у депутатів є пільги на проїзд в громадському транспорті

Водій київської маршрутки розповів, що народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко проїхав одну зупинку, сфотографувався і вийшов, не заплативши.

Микола Тищенко, який проїхався в маршрутці відразу після відкриття громадського транспорту після карантину, одразу виклав відповідне фото у Facebook.

В той же час водій маршрутки розповів, що нардеп з іншим чоловіком «зайшов, проїхав одну зупинку і вийшов». Після цього він пересів в автомобіль, який їхав за автобусом.

За проїзд Тищенко, зі слів водія, платити відмовився, пославшись на те, що у депутатів є пільги на проїзд в громадському транспорті.

Хоча насправді нардепи повинні оплачувати проїзд – після цього держава їм компенсує вартість проїзду.

Нагадаємо, нардеп Тищенко після скандалу з «Велюром» пересів на маршрутку.

Зазначимо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

Як повідомлялось, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів.