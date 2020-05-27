Українці вільно можуть виїхати за кордон на авто,– МОЗ



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Громадяни, які повертатимуться з-за кордону, все ще мають проходити двотижневу самоізоляцію

Авіасполучення відкриється 15 червня

Наразі українці можуть поїхати за кордон на авто, авіасполучення відновлюватимуть з 15 червня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь чи країни ЄС на автомобілі, то ви можете це зробити. На сьогодні не існує жодних обмежень. Згідно з планом виходу з карантину, який затверджений урядом, авіасполучення відновлюється, починаючи з 15 червня», – зазначив міністр.

За його словами, громадяни, які повертатимуться з-за кордону, все ще мають проходити двотижневу самоізоляцію.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Зокрема з 1 червня відновлюють внутрішнє залізничне сполучення. «Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на п’ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев’ять нічних поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня.

Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.

Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.

Зазначимо, що напередодні до Польщі прибув чартер з українськими заробітчанами.