Новий рейтинг економічної свободи: Україна далеко позаду

Українська економіка не така вільна, як в Росії та Білорусі, вважають американські аналітики

Американський аналітичний центр Heritage Foundation оприлюднив свій черговий рейтинг економічної свободи в світі. Україна в ньому посідає 150 місце серед 186 країн світу із результатом 51,9 пункта зі 100 можливих. Як вказано на сайті рейтингу, за минулий рік показник України зріс на 3,8 пункта, що ілюструє позитивні зміни восьми з 12 економічних



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Україна знаходиться у групі країн з переважно не вільною економікою

Українська економіка не така вільна, як в Росії та Білорусі, вважають американські аналітики

Американський аналітичний центр Heritage Foundation оприлюднив свій черговий рейтинг економічної свободи в світі. Україна в ньому посідає 150 місце серед 186 країн світу із результатом 51,9 пункта зі 100 можливих.

Як вказано на сайті рейтингу, за минулий рік показник України зріс на 3,8 пункта, що ілюструє позитивні зміни восьми з 12 економічних свобод, зокрема суттєві зміни позначилися на монетарній свободі і свободі інвестування. Україна оцінена останньою серед 44 країн Європи, а її рейтинг знаходиться нижче регіональних за загальносвітових показників.

«Значний прогрес був досягнутий у здійсненні реформ, щоб зробити країну більш процвітаючою, демократичною та прозорою, однак потрібно впроваджувати більше перетворень, включаючи боротьбу з корупцією, розвиток ринків капіталу, приватизацію державних підприємств та вдосконалення законодавчої бази та верховенства права. Загальний ентузіазм західних реформ зменшився, при цьому економічна стагнація продовжується», - йдеться також на сайті рейтингу.

У рейтингу враховані 12 свобод: від права власності до фінансової свободи. Три показники України оцінені гірше, ніж минулого року. Це право власності, свобода торгівлі, цілісність урядування. Показник фінансової свободи залишився на тогорічному рівні.

Україна знаходиться у групі країн з переважно не вільною економікою. Є ще чотири групи країн: з вільною економікою, переважно вільною економікою, помірно вільною економікою та депресивною економікою.

Переможцем цьогорічного рейтингу став Гонконг (результат - 90,2), далі йдуть Сінгапур (88.8), Нова Зеландія (84.2), Швейцарія (81.7), Австралія (80.9), Ірландія (80,4).

Естонія знаходиться на сьомому місці, Канада – на дев’ятому, Данія – на 12, Грузія – на 16, США – на 18, Малайзія - на 22, Німеччина – на 25, Румунія – 37, Казахстан – на 41, Польща – на 45, Франція – на 71, Киргизстан – на 78, Молдова – на 105, Росія – на 107, Білорусь – на 108, Пакистан – на 131, Іран – на 156, Туркменістан – на 169, КНДР – на 180.

Показники України в порівнянні зі світовими та європейськими

Минулого року Україна була в групі країн з депресивною економікою. За рівнем економічної свободи вона знаходилася на 166 місці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ухвалені минулого року фундаментальні економічні рішення дозволили стабілізувати економічну ситуацію в Україні і закласти можливості до зростання, які більші за заплановані 3%.

Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник розказав про тенденції нового бюджетного року. За його словами, цифри не радують.