Перший місяць нового бюджетного року: цифри не радують

Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник розказав про тенденції нового бюджетного року

Депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка», екс-міністрів фінансів Віктор Пинзеник оприлюднив свої оцінки щодо стану виконання бюджету 2018 року за перший місяць. За його словами, непросто оцінювати його доходи. «Якщо орієнтуватися просто на цифри, то в січні отримано до загального фонду державної казни на 12% менше



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Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник розказав про тенденції нового бюджетного року

Депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка», екс-міністрів фінансів Віктор Пинзеник оприлюднив свої оцінки щодо стану виконання бюджету 2018 року за перший місяць. За його словами, непросто оцінювати його доходи.

«Якщо орієнтуватися просто на цифри, то в січні отримано до загального фонду державної казни на 12% менше минулорічного січня (49,6 млрд проти 56,3 млрд). А до того ж нинішня економіка стала трохи більшою, та й ціни далеко не ті. Цифри не радують», - пише експерт у Facebook.

Пинзеник зазначає, що картину надходжень до бюджету спотворює реальний стан речей.

«У січні 2017 року майже не відшкодовували ПДВ, тобто відповідна сума осіла в доходах (для розуміння: у січні 2018 року відшкодовано 12 млрд. грн. ПДВ). А тому оцінювати бюджетну динаміку слід з урахуванням даної обставини. Вона дозволяє говорити про зростання номінальних бюджетних доходів. Але це все одно удвічі менше динаміки зростання, закладеного законом про державний бюджет 2018 року», - пояснює екс-міністр.

«Важко назвати вдалим такий старт нового бюджетного року, як і реальними заплановані бюджетні доходи (при прогнозованому рівні інфляції)», - резюмував Пинзеник.

Нагадаємо, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок лютого 2018 року становили 20,1 млрд грн.

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