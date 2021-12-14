Новорічні салати подорожчали: скільки коштує накрити святковий стіл

У 2021 році подорожчання зачепило всі продукти, а не лише інгредієнти для традиційних салатів

Підсумки моніторингу цін на продукти у столичних супермаркетах

Для того, щоб приготувати традиційні новорічні салати, у 2021 році українцям доведеться заплатити на 30% більше, ніж у 2020-му. Так, інгредієнти для «Оселедця під шубою» разом «потягнуть» на 84 грн, а для «Олів'є» – на цілих 152,13 грн. При цьому експерти попереджають: ближче до свята ціни можуть зрости ще більше.

Скільки доведеться викласти за продукти для двох найпопулярніших новорічних салатів, пише «Обозреватель».

Скільки коштують продукти для «Оселедці під шубою»

Станом на 13 грудня на покупку необхідних інгредієнтів для «Оселедця під шубою» доведеться витратити 84 грн. При цьому у вартості не враховувалися сіль та перець. Зокрема, платити доведеться за:

оселедець 1 шт – 75 грн/кг, 450 г = 33,75 грн;

картоплю – 7,25 грн/кг, 300 г = 2,17 грн;

моркву – 8,4 грн./кг, 250 г = 2,10 грн.;

буряк – 13,95 грн/кг, 450 г = 6,28 грн;

яйця – 36 грн/дес., 3 шт. = 10,8 грн.;

цибулю – 11,9 грн/кг, 150 г = 1,78 грн;

майонез, 300 г = 26,9 грн.

Скільки коштують продукти для «Олів'є»

На покупку всіх продуктів для «Олів'є», станом на 13 грудня, доведеться витратити 152,13 грн. Як і з «Оселедцем під шубою», сіль та перець не враховувалися. Платити доведеться за:

картоплю – 7,25 грн/кг, 400 г = 2,9 грн;

моркву – 8,4 грн./кг, 250 г = 2,10 грн.;

мариновані/солоні огірки – 150 г = 17,5 грн

горошок, 420 г = 20 грн

ковбасу «лікарську» – 200 грн/кг, 400 г = 80 грн

яйця – 36 грн/дес., 4 шт. = 14,4 грн.;

цибулю – 11,9 грн/кг, 150 г = 1,78 грн

майонез, 150 г = 13,45 грн.

«Оселедець під шубою» приблизно зріс на 25-27% від тієї ціни, яка була минулого року. Цибуля – на 70%, буряк – на 60%, морква – на 30%. У середньому овочева група за рік зросла в ціні на 30%. На третину подорожчали яйця, майже в половину зросла ціна на майонез», – оцінив загальне подорожчання економіст Олег Пензін, повідомляє ТСН.

Новорічний стіл буде набагато дорожчим, ніж у 2020-му

У 2021 році подорожчання зачепило всі продукти, а не лише інгредієнти для традиційних салатів. Тому накрити новорічний стіл буде на 25% дорожче, ніж минулого року. При цьому напередодні свят вартість може додати ще 3-4% через ажіотажний попит на продукти.

«На сьогодні, порівняно з минулим роком, споживчий кошик українця виріс приблизно на чверть, тобто на 25%. Щодо новорічного столу, то я думаю, що цифри будуть дуже схожі», – заявив Пендзин для УНН.

Фахівець зазначив, що це пов'язано із загальним подорожчанням продуктів. Він пояснив, що нині у світі спостерігається досить велике зростання цін на них. Загалом же, за інформацією НБУ, подорожчання продуктів порівняно з 2020 роком, в Україні склало 12,8%.

Раніше повідомлялось, що за рік – з листопада-2020 до листопада-2021 – інфляція в Україні склала 10,3%. Від початку 2021 року вона встановилася на рівні 9,4%. Це спричинило суттєве подорожчання практично всіх продовольчих товарів. Насамперед, йдеться про соняшникову олію – поріняно з жовтнем 2020 року вона подорожчала на 47,3%. «Комуналка» ж за рік подорожчала на 10%.

За даними Держстату, загальне подорожчання продуктів порівняно з листопадом-2020 склало 10,3%. При чому подорожчало все, крім фруктів (вони стали дешевшими на 6,4%), а також одягу та взуття (здешевшали на 4,5%).