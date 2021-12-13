Гречка по 65 грн/кг: скільки будуть коштувати продукти у 2022 році

Експертка спрогнозувала українцям «космічні» ціни на продукти

У 2022 році очікується зростання цін на гречану крупу на 15-20% – її вартість перевищить 65 грн/кг. На 10-15% можуть подорожчати крупа горохова (ціна перевищить 24 грн/кг), кукурудзяна і пшенична (перевищить 20 грн/кг). Ячмінна крупа може подорожчати на 12-14%, до позначки понад 18 грн/кг. Такий прогноз дала академік, віцепрезидентка Національної академії аграрних наук Ануш Балян, пише 112ua.

«Зростання оптово-відпускних і роздрібних цін на крупи супроводжується, перш за все, зростанням цін на зернові та зернобобові культури. Відпускні ціни виробників за рік зросли на 16-19%. Інфляцією, яка з початку року досягла 6,5%. Зростанням тарифів на електроенергію, воду, газ для підприємств. З січня тарифи на електроенергію збільшилися на 36,6%, а на водопостачання та водовідведення – на 10,9% і 17,3% відповідно. Виробники харчової продукції були змушені закласти зростання цін на комунальні платежі у вартість товарів. Також спостерігалося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату роботи», – підкреслила Балян.

За словами віцепрезидентки НААН, попри те, що валовий збір зернових вже майже на 15% більше від показника минулого року, а, згідно з останніми прогнозами, виробництво зернових і зернобобових культур в Україні у 2021/22 маркетинговому році вже досягло 75,6 млн т (на 16% більше, ніж торік), зниження цін на крупи не прогнозується.

Нинішнього року в Україні в середньому ціни виробників круп зросли на 6,8%. Найбільш динамічно зростали ціни на кукурудзяну крупу (12,3%), гречану (10%), ячмінну (6,4%), горохову (4%). Найбільший стрибок цін спостерігався в листопаді: у порівнянні з листопадом 2020 року всі крупи подорожчали в середньому на 22,5%. Зокрема, ячмінна крупа – на 33%, кукурудзяна – на 26,3%, Горохова на 22,1%, пшенична на 15,8%, а гречана аж на 194,2%.

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