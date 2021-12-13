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    Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного

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    Давид Арахамія заявив, що 14 грудня Верховна Рада буде працювати до вичерпання порядку денного - Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного
    Давид Арахамія заявив, що 14 грудня Верховна Рада буде працювати до вичерпання порядку денного
    фото: sluga-narodu.com

    «Слуга народу» не планує позачергові засідання Ради на новорічні свята

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 14 грудня Верховна рада працюватиме до вичерпання порядку денного. Про це Арахамія заявив на брифінгу після засідання фракції партії.

    «Вирішили не робити позачергового засідання, а проголосувати в першій половині дня за те, щоб продовжити роботу Верховної Ради до вичерпання питань порядку денного. Орієнтуємося за часом, що десь будемо працювати до 19:00», – заявив він.

    Арахамія розповів, що фракція вирішила не призначати позачергове засідання парламенту.

    «Позачергові засідання ми не плануємо зараз. Але можуть бути теоретично (інші) обставини», – заявив він.

    Нагадаємо, що змінив уряд до другого читання Держбюджету-2022.

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    Теги: Верховна Рада свята новорічні свята Давид Арахамія фракція
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    Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного