14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

На Наума не варто зичити гроші

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а віряни вшановують пам'ять святого Наума. Святого відносять до 12 малих біблійних пророків й вважають покровителем науки та знань.

Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Внаслідок катастрофи прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн – це діти.

Указом президента України установлено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

День мавпи

Святкування Дня мавпи 14 грудня почалося як жарт. 2000 року Кейсі Сорроу, в той час студентка Університету штату Мічиган, зробила позначку одного дня в календарі – День мавпи. Його святкували в колі студентів університету. Свято набуло популярності, коли Кейсі Сорроу стала автором коміксів і її щотижнева серія коміксів-страшилок Fetus-X прославила День мавпи – як на папері, так і в Інтернеті.

День мавпи набув великої популярності в США, Канаді, Мексиці, Німеччині і Великій Британії. Щорічно активісти організовують різні заходи, присвячені мавпам: карнавали, різні змагання, аукціони і освітні семінари, які покликані привернути увагу до прав тварин, медичних досліджень і захисту мавп.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 14 грудня, вшановують пам'ять святого Наума. Він був одним з 12 малих пророків. Під його ім'ям випущена старозавітна книга, в якій досить яскраво описані політичний і релігійний стан Ізраїлю того часу.

За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства. Люди вірять, що якщо розпочати навчання цього дня, то наука буде проходити легше та ефективніше. За традицією, на свято Наума, 14 грудня, починалися заняття в дореволюційній школі. Кожен учень приносив до школи горщик каші і повинен був почастувати вчителя. Вчитель, звісно, не міг з'їсти стільки каші, тому всі витягали з-за халяви чобота по ложці і ставали до трапези.

Що можна робити 14 грудня:

Дослухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

Народні прикмети на 14 грудня:

Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.

Глухо чується собачий гавкіт – до снігопаду

Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.

Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.

День видався теплим – зима буде теплою.

Багато снігу – до повені навесні.

Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим. Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.

Що не можна робити сьогодні:

Не варто їсти під час читання. Наші пращури говорили, що так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою – вся інформація з голови вивітриться.

Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Якщо не послухатися цієї поради, всі домовленості виявляться порожніми.

Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вважається, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 14 грудня, іменини відзначають Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет.

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