В Естонії великий завод зупинився через високі ціни на електроенергію

Витрати Estonian Cell зросли на 1,5 млн. євро і за останні кілька місяців перевищили видатковий бюджет на 5 млн євро

Високі ціни на електроенергію в Естонії спричинили зупинення великого целюлозного заводу. Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

Великий целюлозний завод компанії Estonian Cell в естонському місті Кунда не зміг продовжити свою роботу, навіть незважаючи на фіксовані ціни в договорах на газо- та електропостачання. Витрати компанії все одно зросли на 1,5 млн. євро і за останні кілька місяців перевищили видатковий бюджет на 5 млн євро.

«У нас немає можливості перекласти на споживачів на різних континентах підвищення місцевих цін на сировину та ресурси. Тому ми шукаємо рішення, як упоратися з цією кризою», – йдеться у зверненні компанії.

У Estonian Cell пропонують скасувати збір на відновлювану енергію, доки в Європі не закінчиться криза з цінами на енергоносії. Пропонується також знизити плату за відновлювану енергію на 75% відповідно до рекомендацій Єврокомісії.

Целюлозний завод компанії Estonian Cell відкрився у 2006 році. Вкладення у підприємство перевищили 200 млн євро. Вся продукція йде на експорт, обсяг якого понад 80 млн. євро на рік. Три чверті целюлози, що виготовляється, йде в Європу, а решта поставляється в Азію.

На початку жовтня деякі енергоємні підприємства Європи змушені були зменшувати або навіть зовсім зупиняти виробництво через невпинне зростання цін на газ.

До слова, перший великий постачальник електроенергії в Німеччині компанія Immergruen, більш відома як Meisterstrom, несподівано повідомила багатьом своїм клієнтам з різних регіонів про припинення послуг. Це може бути пов'язано з різким зростанням цін на енергоносії.