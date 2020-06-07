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    Економіка та фінанси

    Шмигаль: кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Денис Шмигаль - Шмигаль: кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду
    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

    За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж п’ять тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств

    Кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП), які зареєструвалися за тиждень, сягнула показників до карантину.

    Про це написав у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду. За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж п’ять тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств», – зазначив прем’єр.

    Шмигаль нагадав про існування програми кредитування «5-7-9» для підтримки малого та середнього бізнесу.

    «Крім того, eряд подав у парламент законопроєкт, який запустить програму «Нові гроші» для українських підприємців. Це так само дешеві ресурси практично під 0%. Очікуємо на швидке рішення Верховної Ради», – додав Шмигаль.

    За словами голови уряду, загалом на програми кредитування бізнесу Кабінет міністрів закладає 10 мільярдів гривень.

    За даними проєкту з відкритих даних Opendatabot, станом на 31 травня в Україні за місяць зареєстрували 5 325 ФОП. Це максимальний показник кількості зареєстрованих за місяць з початку дії карантину.

    До слова, президент Зеленський вважає недостатніми програми допомоги з виходу з карантину, Шмигаль обіцяє представити нові.

    кредит економіка гроші бізнес криза карантин уряд Денис Шмигаль
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