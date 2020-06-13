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    Економіка та фінанси

    Нацбанк видав довгострокові кредити рефінансування на 2,2 мільярда гривень

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    НБУ задовольнив заявки 10 банків на отримання довгострокових кредитів рефінансування&nbsp; - Нацбанк видав довгострокові кредити рефінансування на 2,2 мільярда гривень
    НБУ задовольнив заявки 10 банків на отримання довгострокових кредитів рефінансування 

    НБУ надав трьом банкам рефінансування на 445 млн грн

    Національний банк України 12 червня задовольнив заявки 10 банків на отримання довгострокових кредитів рефінансування строком до п’яти років на загальну суму 2,22 млрд грн під 6% річних.

    Про це свідчать дані НБУ щодо підсумків проведення тендера з рефінансування банків.

    Крім того, НБУ надав трьом банкам рефінансування на 445 млн грн на термін до 84 днів за тією ж ставкою.

    8 травня НБУ провів дебютний тендер з рефінансування банків на строк від року до п’яти років, на якому надав 11 банкам 2,4 млрд грн.
    Крім того, в той же день Нацбанк на другому аукціоні з рефінансування банків строком до 90 днів задовольнив заявки чотирьох банків на 457 млн грн, тоді як в ході минулого тендера 30 квітня регулятор видав дев’яти банкам 6,9 млрд грн, з яких 6 млрд грн – «Укрексімбанку».

    Нагадаємо, перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійшов в Україну. Сума 2,1 млрд доларів зарахована на валютні рахунки уряду у Державному казначействі.

    Як повідомлялося, протягом минулого робочого тижня, 8-12 червня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 40,0 млн доларів. При цьому інтервенцій з продажу валюти не проводилося.

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