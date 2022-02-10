Офіс ефективного регулювання BRDO дав оцінку проєкту створення Нацкомісії регулювання транспорту

За словами Мельник, положення про Нацкомісію з регулювання транспорту є прямим порушенням Конституції

Проєкт створення транспортної комісії порушує Конституцію і не може бути прийнятий – BRDO

Проєкт щодо змін до закону «Про транспорт», якими передбачене створення та робота Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ), містить низку порушень Конституції, тому має бути доопрацьований. Про це заявили у Офісі ефективного регулювання BRDO після аналізу документу.

«Найбільшим питанням до схваленого Кабміном проєкту є питання незалежності такого регулятора. Оскільки, по суті передбачалось створення ще одного ЦОВВ, і тому логічним було питання – а навіщо? Чи доцільно створювати ще один орган, якщо він буде залежним та заангажованим», – пояснює Зоя Мельник, в.о. керівника сектору «Інфраструктура» BRDO.

За її словами, положення про Нацкомісію, де сказано, що граничну чисельність її працівників затверджує президент, що вона є підпорядкованою президенту, а також про те, що голова та члени комісії призначаються президентом, є прямим порушенням Конституції.

«Повноваження президента та ВРУ вичерпно визначені в Конституції України. Додаткове наділення повноваженнями на рівні закону є недопустимим, про що Конституційний суд України неодноразово наголошував у своїх рішеннях: № 5-р/2019 від 13.06.2019 (Рішення у справі про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), та № 21-рп/2008 від 08.10.2008 (Рішення у справі про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України)», – підкреслила експерт.

На її переконання, наявність неконституційних положень в проекті закону ставлять під загрозу стабільне функціонування НКРТ та дозволяють в будь-який момент заблокувати роботу самого органу.

Є у проєкті і додаткові ризики, зокрема низка положень, які не відповідають принципу визначеності правової норми, та не дозволяють особі передбачити наслідки регулювання. Так, у ньому розмиті положення, які дозволяють уникнути громадського обговорення регуляторного акта, та не передбачено (не уточнено) положення про персональну відповідальність членів регулятора, пояснила Мельник.

«Ухвалення закону з неконституційними нормами містить ризик, за яким робота новоствореного органу може бути заблокована частково чи повністю Конституційним судом у будь-який момент. А відсутність достатніх гарантій незалежності органу та його членів відповідно до вимог Директив несе ризик, що неупередженість та безсторонність регулювання не буде забезпечена», – резюмували у BRDO.

Як відомо, Кабмін схвалив зміни до закону «Про транспорт» (№6514), якими передбачається створення НКРТ та підпорядкування цього органу президенту.

У свою чергу екс-голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що президентові надаються невластиві йому повноваження, а сама комісія ризикує перетворитися на кишеньковий орган влади. А народний депутат Сергій Магера зазначив, що НКРТ зможе формувати адекватні тарифи на послуги природних монополій, тільки якщо буде забезпечено її незалежність. Якщо ж НКРТ підпорядковуватиметься президентові, то зникає сам зміст її створення, адже вона перетвориться на черговий інструмент тиску.