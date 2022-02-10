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    За два роки комуналка подорожчала удвічі: Держстат оприлюднив цифри

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    Водночас&nbsp;українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду - За два роки комуналка подорожчала удвічі: Держстат оприлюднив цифри
    Водночас українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду
    фото: glavcom.ua

    Нарахування за комунальні послуги за два роки збільшилися на 14 млрд грн

    За два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн.

    Інфографіка ukrstat.gov.ua

    Інфографіка ukrstat.gov.ua

    Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

    При цьому громадяни заплатили житлово-комунальні послуги в грудні 2019 року – 13,3 млрд грн, в грудні 2020 року – 20,3 млрд грн, а в грудні 2021 року – 21,6 млрд грн.

    Інфографіка ukrstat.gov.ua

    Інфографіка ukrstat.gov.ua

    Таким чином, витрати українців на ЖКП у грудні 2021 року збільшилися на 62,4% порівняно з груднем 2019 року.

    Разом з тим українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

    До слова, тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.

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    Теги: ЖКГ газ тарифи Держстат опалювальний сезон комуналка опалення послуги населення
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    За два роки комуналка подорожчала удвічі: Держстат оприлюднив цифри