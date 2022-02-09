На Київщині зросли споживчі ціни: що подорожчала найбільше

У Київській області станом на 1 грудня 2021 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%

Найбільше подорожчали яйця та овочі

Споживчі ціни у грудні 2021р. по Київській області порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,5%. Про це повідомляє пресслужбу ГУ статистики у Київській області.

Найбільше (на 12,9% та 12,6%) подорожчали яйця та овочі. На 3,2–0,9% зросли ціни на сало, молоко, сметану, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 4,4% та 2,5% подешевшали цукор та фрукти.

Також підвищилися ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%.

За свого боку подешевшали на 0,6% одяг і взуття, а ось зміни цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива не відбулося.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 2,2% за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 4,0%, палива та мастил – на 2,5%.

Раніше повідомлялося, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема електронних, та механізмів втілення такого рішення. Перспектива переходу частини населення на продуктові картки викликана подорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.