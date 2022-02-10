Столиця залишиться без світла: адреси відключення електроенергії

Без світла сидітимуть мешканці багатоповерхівок, приватного сектору, офісів та установ

Причиною відключень стануть планові роботи з виконання приєднання клієнтів

У Києві 10 лютого без світла залишаться десятки вулиць. Про масові відключення електроенергії повідомляє сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські електромережі».

Відомо, що причиною відключень стануть планові роботи з виконання приєднання клієнтів та усунення дефектів. Без світла сидітимуть мешканці багатоповерхівок, приватного сектору, офісів та установ.

Повний список відключення світла в столиці 10 лютого можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, як зазначив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, розбалансування енергосистем і обвал цін на оптовому ринку електроенергії завдають збитки Енергоатому й решті підприємств і можуть стати на заваді планам із синхронізації Об’єднаної енергосистеми України з об'єднанням енергетичних систем держав ЄС (ENTSO-E).

До слова, народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики з проханням стабілізувати ситуацію з цінами на оптовому ринку електроенергії, які опустилися нижче реальної собівартості. Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

Як раніше повідомлялося, за словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив. Також повідомлялося, що тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.



