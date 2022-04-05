Знайшлась країна, яка погодилась платити Путіну рублями за газ

З квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу

Білорусь розраховуватиметься російськими рублями за природний газ, який постачатиме «Газпром». Про це пише «Интерфакс».

Відповідні документи сьогодні підписали в Санкт-Петербурзі міністр енергетики Віктор Каранкевич та голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер.

Ціна на природний газ, що постачається з 1 квітня, стала вигіднішою, ніж було передбачено чинною до сьогодні угодою, зазначила пресслужба уряду Білорусії

«З урахуванням досягнутих домовленостей найближчим часом урядом буде прийнято рішення про зниження цінового навантаження на споживачів за споживаний природний газ», – йдеться у повідомленні білоруського уряду.

Як відомо, з квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу – з обов'язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк». Поки що європейські покупці газу «Газпрому» зберігають практично колишні заявки на відбір газу.