Глава Євроради: ЄС рано чи пізно введе санкції проти російської нафти і газу

Новий пакет санкцій проти РФ включає заборону на імпорт вугілля

Настане момент, коли Європейському Союзу доведеться ввести санкції проти імпорту російської нафти і навіть газу, щоб РФ припинила своє вторгнення в Україну. Про це заявив сьогодні під час виступу в Європарламенті глава Євроради Шарль Мішель.

Мішель зазначив, що ЄС посилює свої санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Зокрема, новий пакет включає заборону імпорту вугілля.



«Я думаю, що рано чи пізно також знадобляться заходи проти нафти і навіть газу», – сказав Мішель у Європарламенті.

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.



The new package includes a ban on coal imports.



And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022

Він додав, що ЄС також зупинить російські кораблі і не дозволить їм зайти у свої порти.

У вівторок представники ЄС оприлюднили подробиці інших нових санкцій. Вони включають заборону на імпорт російського вугілля, обмеження доступу російських автоперевізників і кораблів, обмеження, спрямовані на олігархів та їхні сім'ї, а також блокування експорту деяких високотехнологічних машин.

Європейський Союз також запропонував накласти санкції на двох доньок президента РФ Путіна у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Відзначимось, що все ж таки знайшлась країна, яка погодилась платити Путіну рублями за газ. І це Білорусь. Як відомо, з квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу – з обов'язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк». Поки що європейські покупці газу «Газпрому» зберігають практично колишні заявки на відбір газу.

Як вже відомо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

Раніше повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.





Напередодні парезидент Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.

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