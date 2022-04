Глава Євроради: ЄС рано чи пізно введе санкції проти російської нафти і газу

Настане момент, коли Європейському Союзу доведеться ввести санкції проти імпорту російської нафти і навіть газу, щоб РФ припинила своє вторгнення в Україну. Про це заявив сьогодні під час виступу в Європарламенті глава Євроради Шарль Мішель.

Мішель зазначив, що ЄС посилює свої санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Зокрема, новий пакет включає заборону імпорту вугілля.



«Я думаю, що рано чи пізно також знадобляться заходи проти нафти і навіть газу», – сказав Мішель у Європарламенті.

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.



The new package includes a ban on coal imports.



And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as