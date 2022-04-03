Словацький міністр допускає оплату за газ в рублях

Раніше Ріхард Сулик вже піддавав сумніву статус Криму

Аби не допустити припинення постачання російського газу до країни, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик допускає можливість розрахунку за нього в рублях. Про це він повідомив в ефірі телебачення RTVS.

«Постачання газу не можна зупинити. Тому я й кажу, хоча це, можливо, для деяких занадто прагматична позиція. Якщо є умова платити в рублях, то ми платимо в рублях», – сказав словацький міністр у ефірі.

Сулик зазначив, що Словаччина вже здійснила оплату за російський газ за останній місяць. Наступний розрахунок заплановано на 20 травня. За його словами, зараз в уряді мають шість тижнів, щоб знайти рішення оплати за газ з Росії.

«Я виступаю за те, щоб ми у цьому питанні діяли спільно в межах ЄС та шукали спільне рішення. Але нас не можна відрізати від газу», – наголосив він.

Міністр економіки додав, що зупинити експорт російського газу до Словаччини неможливо, оскільки Росія забезпечує 85% газових потреб країни. За словами Сулика, словацька влада «дотримуватиметься прагматичної позиції» в цьому питанні.

Раніше Сулик ставив під сумнів територіальну цілісність України, заявляючи, що «росіяни не повернуть Крим», тому «треба не вводити санкції, а продовжувати торгувати» з Росією.

В уряді Словаччини відсторонилися тоді від слів віце-прем'єра і засудили дії Росії.

Після цього Сулик пояснив свою заяву про Крим та санкції, виправдовуючись, що він не визнає насильницьку зміну кордонів та підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності. На думку українського МЗС такі заяви лише заохочували Російську Федерацію до агресії.

Як відомо, з квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу – з обов'язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк». При цьому Росія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублями.