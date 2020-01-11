Олена Костенко: Аудит ДАБІ виявив тисячі «сліпих ліцензій», виданих з порушеннями



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Тривалий період в ДАБІ відбувалося декларативне ліцензування, - Костенко

У документах на отримання «сліпих ліцензій» абсолютно відсутні фактичні відомості щодо ліцензіата, - керівниця ДАБІ

Під керівництвом в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олени Костенко було проведено аудит, який виявив, що тривалий період в ДАБІ видавалися «сліпі ліцензії».

Про це йдеться на сайті ДАБІ.

Зазначається, що у документах на отримання таких ліцензій абсолютно відсутні фактичні відомості щодо ліцензіата.

За словами Костенко, з’ясувалося, що тривалий період в ДАБІ відбувалося декларативне ліцензування.

«Тепер ми не бачимо насправді фактичного стану справ за поданими документами. Будь-яка особа декларувала наявність в неї певного кадрового, технічного і матеріального ресурсу, але ніяким чином це не підтверджувала. Наприклад, зазначається, що є в компанії 15 виконробів, але їх особисті дані відсутні – стоїть пробіл. А натомість повинні бути вказані ПІБ працівника, підтвердження, що це його основна робота і головне підтвердження його кваліфікації», – зазначила керівник ДАБІ.

Олена Костенко каже, що така сама ситуація і з задекларованою технікою багатьох ліцензіатів:

«Просто писалося – техніка є. А повинні міститися балансові довідки на машини, механізми, інше устаткування. Нічого цього немає. Більше того, відсутня будь-яка інформація, яка має підтверджувати наявність системи контролю якості та лабораторії – власної – тоді це документ про її акредитацію, або не власної – тоді це угода. І цього нічого немає в «сліпих ліцензіях».

За словами Олени Костенко таких документів видано тисячі за останній період:

«Починаючи з 2016 року в інспекції таємним чином діє сліпий порядок ліцензування. Це створювало корупційні ризики і головне ніяким чином не гарантувало безпеки під час виконання будівництва, тобто того, що повинно це ліцензуванням підтвердити. І це може призвести до тяжких наслідків – руйнування об’єктів, отримання тілесних ушкоджень і навіть до летальних випадків».

За словами керівника ДАБІ, вона вже оновила ліцензійну комісію і відтепер жодної «сліпої ліцензії» не буде видано.

Нагадаємо, що Кабінет Мміністрів України 24 грудня призначив Олену Костенко першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України, а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків голови ДАБІ.