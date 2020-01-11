Олена Костенко: Аудит ДАБІ виявив тисячі «сліпих ліцензій», виданих з порушеннями
У документах на отримання «сліпих ліцензій» абсолютно відсутні фактичні відомості щодо ліцензіата, - керівниця ДАБІ
Під керівництвом в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олени Костенко було проведено аудит, який виявив, що тривалий період в ДАБІ видавалися «сліпі ліцензії».
Про це йдеться на сайті ДАБІ.
Зазначається, що у документах на отримання таких ліцензій абсолютно відсутні фактичні відомості щодо ліцензіата.
За словами Костенко, з’ясувалося, що тривалий період в ДАБІ відбувалося декларативне ліцензування.
«Тепер ми не бачимо насправді фактичного стану справ за поданими документами. Будь-яка особа декларувала наявність в неї певного кадрового, технічного і матеріального ресурсу, але ніяким чином це не підтверджувала. Наприклад, зазначається, що є в компанії 15 виконробів, але їх особисті дані відсутні – стоїть пробіл. А натомість повинні бути вказані ПІБ працівника, підтвердження, що це його основна робота і головне підтвердження його кваліфікації», – зазначила керівник ДАБІ.
Олена Костенко каже, що така сама ситуація і з задекларованою технікою багатьох ліцензіатів:
«Просто писалося – техніка є. А повинні міститися балансові довідки на машини, механізми, інше устаткування. Нічого цього немає. Більше того, відсутня будь-яка інформація, яка має підтверджувати наявність системи контролю якості та лабораторії – власної – тоді це документ про її акредитацію, або не власної – тоді це угода. І цього нічого немає в «сліпих ліцензіях».
За словами Олени Костенко таких документів видано тисячі за останній період:
«Починаючи з 2016 року в інспекції таємним чином діє сліпий порядок ліцензування. Це створювало корупційні ризики і головне ніяким чином не гарантувало безпеки під час виконання будівництва, тобто того, що повинно це ліцензуванням підтвердити. І це може призвести до тяжких наслідків – руйнування об’єктів, отримання тілесних ушкоджень і навіть до летальних випадків».
За словами керівника ДАБІ, вона вже оновила ліцензійну комісію і відтепер жодної «сліпої ліцензії» не буде видано.
Нагадаємо, що Кабінет Мміністрів України 24 грудня призначив Олену Костенко першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України, а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків голови ДАБІ.