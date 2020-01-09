Хто керує ДАБІ? Кучер не зайшов в «Укрбуд», але повернувся керувати ДАБІ



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Сергія Кучера пов’язують з першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Трофімовим

Про безпосередній зв’язок нової очільниці ДАБІ з Кучером свідчать її перші кадрові призначення, - ЗМІ

Скандальний ексглава ДАБІ Києва Сергій Кучер, фігурант численних корупційних скандалів відновив свій вплив на будівельну галузь.

Про це йдеться в матеріалі «Главкому».

У розслідуванні йдеться про те, що призначення нової очільниці ДАБІ Олени Костенко лобіював керівник парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудівництва Андрій Клочко, член провладної фракції «Слуга народу», який навіть особисто приїхав представляти її колективу.

Як з’ясували журналісти видання, на момент представлення Костенко як керівника інспекції одним з помічників Клочка був Сергій Кузьмін.

«Вся ця кадрова схема демонструє, що вплив братів Горових нікуди не зникає, і вони знову ставлять свою людину на чолі ДАБІ. Тільки тепер їм допомагає в цьому голова парламентського комітету від «Слуги народу», - йдеться в матеріалі.

Про безпосередній зв’язок нової очільниці ДАБІ зі Кучером свідчать також її перші кадрові призначення: радниками Костенко стали стали експосадовці з ДАБІ часів Кучера Олександр Сергієнко та Олександр Воробйов.

За даними ЗМІ, Сергія Кучера також пов’язують з першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Трофімовим.

«Саме Трофімов привів Кучера на засідання РНБО з питань скандального державного будівельного холдингу «Укрбуд». Згодом Рада директорів «Укрбуду» призначила Кучера президентом, вирішивши, що він впорається з роллю кризового менеджера корпорації, яка опинилась на межі банкрутства. От тільки Кучер давно пов'язаний з Максимом Микитасем, який, власне, і довів «Укрбуд» до того стану, який може спровокувати ланцюгову реакцію на ринку нерухомості», - йдеться в матеріалі.

«Старі» кадри часів Януковича, які були фігурантами корупційних скандалів, змогли домовитися з новим президентським оточенням. Тепер вони збираються курувати будівельну галузь», - робить висновки автор матеріалу.

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