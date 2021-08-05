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    Економіка та фінанси

    «Оператор ГТС» надав перевагу «фірмі-прокладці» замість заводів-виробників

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    «Оператор ГТС» надав перевагу «фірмі-прокладці» замість заводів-виробників

    «Оператор ГТС України» не вперше віддає перевагу компанії Liberty Tool International Inc

    Державне підприємство ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» продовжує закуповувати обладнання та послуги у фірм-прокладок, ігноруючи при цьому прямі пропозиції від виробників. Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.

    14 травня 2021 року «Оператор ГТС України» завершив тендерні процедури із закупівлі машини спеціального призначення – обладнання для безвогневої врізки у газопровід, яку повинні поставити підприємству вже до кінця 2021 року.

    Згідно з інформацією сайту Prozorro, спочатку підприємство планувало купити необхідну їм машину за 11 715 410 грн.

    При цьому Оператор ГТС України зокрема про наявність у комплекті такого обладнання спеціальних інструментів для його обслуговування і запасних частин, взаємозамінних з обладнанням компанії ENR General Machining Co, а так само про надання гарантійних листів від цієї компанії про збереження гарантійних вимог щодо раніше придбаного і вже наявного у ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» обладнання і запчастин компанії ENR General Machining Co.

    «Встановлення у тендерній документації наведених вище вимог порушують вимоги статті 5 та частини четвертої статті 23 закону, а також наші права і законні інтереси, пов'язані з участю у процедурі закупівлі», – йдеться в одній зі скарг, яка була проігнорована Оператором ГТС України.

    У підсумку, відразу дві компанії, які безпосередньо працюють з виробниками, навіть не подали документи до участі в аукціоні. У тендері брала участь лише одна з компаній-скаржників: Liberty Tool International, Inc, скаргу якої задовольнили, змагалася з ТОВ «Айтекс Компані» і перемогла у тендері із запропонованою сумою у 10 883 500 грн.

    Це вже далеко не перша закупівля «Оператор ГТС України», у якій віддається перевага компанії Liberty Tool International Inc.

    Директор компанії – українець Федір Закусило. Він також є власником двох інших компаній - Vorex LLC і IEC Consulting LTD. Ці три компанії досить часто перемагають у тендерах «Нафтогазу» і його дочірніх компаній, а тепер перекочували на орбіту «Оператора ГТС».

    Так, наприклад, у кінці 2020 року, Vorex LLC виграла два тендери «ОГТСУ» на загальну суму 289 млн грн. А вже у 2021 році та ж компанія виграла аукціон на закупівлю обладнання для «Укргазвидобування» на 156 млн грн.

    Таким чином, ми бачимо, що українське державне підприємство обирає одну і ту ж фірму, при цьому ігноруючи представників виробників обладнання зі Сполучених Штатів. Заводи навіть не можуть взяти участь у тендері.

    Теги: Укргазвидобування ProZorro ГТС
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    «Оператор ГТС» надав перевагу «фірмі-прокладці» замість заводів-виробників