«Чернівцітеплокомуненерго» заборгувало за розподіл газу 35,4 млн грн

У 2021 році МКП «Чернівцітеплокомуненерго» значно збільшило заборгованість за розподіл газу перед АТ «Чернівцігаз»

Найбільший виробник тепла для потреб населення в Чернівецькій області продовжує нарощувати заборгованість за послуги розподілу природного газу. На початок серпня сума боргів підприємства перед АТ «Чернівцігаз» зросла. Така тенденція порушує фінансову стабільність роботи газорозподільного підприємства та стан розрахунків між учасниками ринку.

У 2021 році МКП «Чернівцітеплокомуненерго» значно збільшило заборгованість за розподіл газу перед АТ «Чернівцігаз». Якщо на початок серпня 2020 року сума боргів складала 11,1 млн грн, то в поточному році вона досягла суми в 35,4 млн грн. Протягом липня 2021 р. при місячному нарахуванні 6,4 млн грн, було сплачено лише 1,4 млн грн, тобто лише за місяць МКП «Чернівцітеплокомуненерго» збільшило свій борг ще на 5 млн грн.

Незадовільний стан розрахунків теплопостачального підприємства негативно впливає на роботу АТ «Чернівцігаз» та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється більша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільного газопостачання впродовж опалювального сезону.

«Станом на сьогодні заборгованість «Чернівцітеплокомуненерго» перед «Чернівцігаз» з послуги розподілу природного газу становить 35,4 млн грн, окрім цього, не сплаченою залишається заборгованість по судовому рішенню від листопада 2020 р. – ще 529 тис. грн. Орієнтовний прогноз заборгованості із штрафними санкціями та судовими зборами на початок опалювального сезону складе 64 млн грн, що своєю чергою унеможливить підключення об’єктів комунального підприємства до системи газопостачання та призведе до загострення ситуації в м. Чернівці», – коментує комерційний директор АТ «Чернівцігаз» Голубченко Дмитро.

Так само через системні неплатежі з боку виробника тепла для потреб населення газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно залучений в проєктах редизайну та модернізації газових мереж, що належать державі.

Загалом 30% доходів АТ «Чернівцігаз» отримує саме за послуги розподілу газу, надані теплопостачальному підприємству. Тому зменшення рівня розрахунків з боку «Чернівцітеплокомуненерго» негативно позначаються не лише на фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на співпраці з контрагентами. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ «Оператор ГТС України».

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.