Київська консерваторія без торгів злила 307 млн грн на «Велику реставрацію» Зеленського

Під приводом відзначення 30-ї річниці Незалежності України закупівлю провели за скороченою переговорною процедурою

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського (Київська консерваторія) 29 липня підписала договір із ТОВ «Класика комфорту» щодо реставраційного ремонту власної будівлі вартістю 306,83 млн грн. Про це повідомляться у системі Prozorro.

Закупівлю провели без торгів, за скороченою переговорною процедурою з посиланням на «відсутність конкуренції з технічних причин». В обґрунтуванні замовник посилається на постанову Кабміну №736 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України» від 15 липня 2021 року. Ця постанова включає реставраційний ремонт у список необхідного для відзначення річниці, а академію – в список замовників, яким можна все це закуповувати за переговорною процедурою відповідно до нещодавніх змін до закону «Про публічні закупівлі».

Очікувана вартість закупівлі становила 323,71 млн грн. Єдиний учасник переговорів «Класика комфорту» запропонував на 0,6% нижчу ціну 321,80 млн грн. Із ним уклали договір, але того ж дня зменшили вартість додатковою угодою до 306,83 млн грн.

До грудня 2023 року мають відремонтувати будівлю академії по вулиці Архітектора Городецького, 1-3/11. Зокрема фасади, вікна, двері, балкони, протипожежні системи, інженерні мережі. Крім того, виконають оздоблення, влаштують відеонагляд тощо.

Закупівлю провели з другої спроби. У першій переговорній процедурі з такою ж плановою сумою брали участь ТОВ «Оптіма-Ф» із ціною 284,54 млн грн. і ТОВ «Буд Інвестпроект» із ціною 281,64 млн грн. Це на 12-13% дешевше від планової суми. Переможцем обрали «Буд Інвестпроект», який був проєктувальником цього реставраційного ремонту. Однак потім обидва учасники відмовились укласти договір через технічну складність виконання робіт у встановлені строки, зокрема через стислі строки виконання першої черги (до кінця 2021 року). Тому замовник відмінив закупівлю через непідписання договору в строк.

Нагадаємо, 2 серпня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко показав, як триває реставрація Національної музичної академії України імені Чайковського. За його словами, планується, що до Дня Незалежності закінчать облаштовувати зовнішню частину оперної студії Академії зі сторони Майдану Незалежності

Джерело: Наші гроші