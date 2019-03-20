Оператори газорозподільних мереж оскаржать результати перевірки НКРЕКП



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Оператори ГРМ звертають увагу, що акти перевірки НКРЕКП не заперечують законність дій компаній

Станом на 19 березня НКРЕКП завершила перевірку перших трьох операторів ГРМ за фактом правомірності приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів. За результатами такої перевірки представники НКРЕКП склали акти. Вони не були підписані операторами ГРМ і будуть оскаржуватись. Цікаво, що всі вони написані за єдиним шаблоном і першими інформацію про зміст цих актів отримали не Оператори ГРМ, а представники державного монополіста НАК «Нафтогаз України».

Газорозподільні компанії не погоджуються із висновками комісії і впевнені, що повністю діють в правовому полі. Приведення обсягів природного газу до стандартних умов продиктовані вимогами наступних нормативно-правових актів:

Закон «Про ринок природного газу», передбачає, що природний газ є товарною продукцією за стандартних умов (тиск – 760 міліметрів ртутного стовпа і температура 20 градусів за Цельсієм). Кодекс газорозподільних систем, затверджений НКРЕКП передбачає, що об'єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов. Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою НКРЕКП передбачає, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться кубометр природного газу, приведений до стандартних умов.

Оператори ГРМ також звертають увагу, що акти перевірки НКРЕКП не заперечують законність дій компаній. НКРЕКП лише констатує що, на думку регулятора в тарифах на розподіл природного газу вже врахована різниця в обсягах через неприведення газу до стандартних умов. Однак, зібрані дані Асоціацією газового ринку України і розрахунки ВТВ, надані Операторами ГРМ, свідчать про зворотне.

«Сьогодні обсяг ВТВ занижено на 570 млн куб. м або приблизно на 40% для всіх Операторів ГРМ в Україні. В ньому не враховані витрати на приведення обсягів газу до стандартних умов. Тому застосування коефіцієнтів обґрунтовано і зумовлено незавершеним реформуванням газового ринку. Зокрема, не відбувся перехід на розрахунки за газ в енергетичних одиницях. Через це Оператори ГРМ і споживачі газу стали заручниками недореформованого ринку», - говорить Віктор Горда, голова правління ПАТ Чернівцігаз.

Через занижену вартість газу для ВТВ лише збитки газорозподільних компаній, які працюють під брендом РГК за 2015 – 2018 рр. оцінюються в 9,5 млрд грн. Для порівняння річна тарифна виручка цих газорозподільних компаній складає 8,8 млрд грн без ПДВ.