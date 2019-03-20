Водійські права пропонують виключити з переліку документів, що посвідчують особу



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У пояснювальній записці до документа чиновники вказують, що функції ідентифікації особи документ буде виконувати тільки в частині підтвердження права громадянина керувати транспортним засобом

Водійське посвідчення в майбутньому може перестати бути документом, яким можна засвідчити особу. У Міністерстві внутрішніх справ України пропонують внести відповідні зміни в закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Згідно з оприлюдненим МВС законопроектом, з великого переліку, поряд із паспортом, закордонним паспортом, посвідченням біженця, картою мігранта та ін., пропонують виключити водійське посвідчення. Разом з тим, наприклад, посвідчення моряка таку функцію не втратить.

У пояснювальній записці до документа чиновники вказують, що функції ідентифікації особи документ буде виконувати тільки в частині підтвердження права громадянина керувати транспортним засобом. Щодо решти питань – посвідчення водія «за своєю правовою природою не відповідає характеристикам документів, про які йдеться у зазначеному законі».

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому було ухвалено рішення змінити Правила дорожнього руху щодо обмеження швидкості у населеному пункті з 60 до 50 км на годину, і як ця різниця позначається на зменшенні кількості порушень.

Джерело: UBR