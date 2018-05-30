Оприлюднено тарифи на воду по Україні: найбільше платять мешканці Лисичанська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нагадаємо, саме НКРЕКП затверджує тарифи для всіх компаній України, які займаються водопостачанням та водовідведенням

Серед 50 компаній, тарифи для яких затверджує НКРЕКП, найвищий тариф - у «Лисичанськводоканалу». Так, клієнти КСП «Лисичанськводоканал» платять 15 грн 33 копійки за кубометр води.

Друге місце в рейтингу найвищих цін на холодне водопостачання – у КП «Бердянськводоканал» з 12,90 грн за куб води.

Третє місце посідає КП «Словміськводоканал» із 12,50 грн/м3.

Варто зазначити, що «Київводоконал» займає лише 34 місце за дорожнечею тарифів.

Найменше в Україні платять абоненти ДПП «Кривбаспромводопостачання. Всього по 2 гривні 80 копійок за куб води.

Також, серед 50 компаній, тарифи для яких затверджує НКРЕКП, перше місце з найдорожчим тарифом за водовідведення посідає КП «Облводоканал» м. Запоріжжя. «Київводоконал» - на 29 місці. 50 місце з тарифом у 1,24 грн/м3 (без ПДВ) – у ПАТ «Рівнеазот».

З повним переліком тарифів для всіх компаній України, що займаються водопостачанням та водовідведенням, можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.

Нагадаємо, своїм указом від 26 травня президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови НКРЕКП.

Також 30 травня стало відомо, що Порошенко відібрав п’ять кандидатур для призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Читайте також статтю: Безголова енергетика