Оприлюднено тарифи на воду по Україні: найбільше платять мешканці Лисичанська
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Нагадаємо, саме НКРЕКП затверджує тарифи для всіх компаній України, які займаються водопостачанням та водовідведенням
Серед 50 компаній, тарифи для яких затверджує НКРЕКП, найвищий тариф - у «Лисичанськводоканалу». Так, клієнти КСП «Лисичанськводоканал» платять 15 грн 33 копійки за кубометр води.
Друге місце в рейтингу найвищих цін на холодне водопостачання – у КП «Бердянськводоканал» з 12,90 грн за куб води.
Третє місце посідає КП «Словміськводоканал» із 12,50 грн/м3.
Варто зазначити, що «Київводоконал» займає лише 34 місце за дорожнечею тарифів.
Найменше в Україні платять абоненти ДПП «Кривбаспромводопостачання. Всього по 2 гривні 80 копійок за куб води.
Також, серед 50 компаній, тарифи для яких затверджує НКРЕКП, перше місце з найдорожчим тарифом за водовідведення посідає КП «Облводоканал» м. Запоріжжя. «Київводоконал» - на 29 місці. 50 місце з тарифом у 1,24 грн/м3 (без ПДВ) – у ПАТ «Рівнеазот».
З повним переліком тарифів для всіх компаній України, що займаються водопостачанням та водовідведенням, можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.
Нагадаємо, своїм указом від 26 травня президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови НКРЕКП.
Також 30 травня стало відомо, що Порошенко відібрав п’ять кандидатур для призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
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