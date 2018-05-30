  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Оприлюднено тарифи на воду по Україні: найбільше платять мешканці Лисичанська

    • Розсилка
    Оприлюднено тарифи на воду по Україні: найбільше платять мешканці Лисичанська

    Нагадаємо, саме НКРЕКП затверджує тарифи для всіх компаній України, які займаються водопостачанням та водовідведенням

    Серед 50 компаній, тарифи для яких затверджує НКРЕКП, найвищий тариф - у «Лисичанськводоканалу». Так, клієнти КСП «Лисичанськводоканал» платять 15 грн 33 копійки за кубометр води.

    Друге місце в рейтингу найвищих цін на холодне водопостачання – у КП «Бердянськводоканал» з 12,90 грн за куб води.

    Третє місце посідає КП «Словміськводоканал» із 12,50 грн/м3.

    Варто зазначити, що «Київводоконал» займає лише 34 місце за дорожнечею тарифів.

    Найменше в Україні платять абоненти ДПП «Кривбаспромводопостачання. Всього по 2 гривні 80 копійок за куб води.

    Також, серед 50 компаній, тарифи для яких затверджує НКРЕКП, перше місце з найдорожчим тарифом за водовідведення посідає КП «Облводоканал» м. Запоріжжя. «Київводоконал» -  на 29 місці. 50 місце з тарифом у 1,24 грн/м3 (без ПДВ) – у ПАТ «Рівнеазот».

    З повним переліком тарифів для всіх компаній України, що займаються водопостачанням та водовідведенням, можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.

    Нагадаємо, своїм указом від 26 травня президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови НКРЕКП.

    Також 30 травня стало відомо, що Порошенко відібрав п’ять кандидатур для призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

    Читайте також статтю: Безголова енергетика

    Читайте також
    енергетика НКРЕКП тарифи вода водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ