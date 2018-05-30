  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів

    • Розсилка
    Дмитро Вовк - Порошенко звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів
    Дмитро Вовк

    Відповідний указ 30 травня опубліковано на сайті глави держави

    Президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

    Відповідний указ 30 травня опубліковано на сайті глави держави.

    «Звільнити Вовка Дмитра Володимировича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг», - йдеться в указі.

    Згідно з документом, Вовка звільнено, зокрема, відповідно до пункту 3 статті 1 указу президента від 23 березня 2017 року №78 «Про затвердження плану ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

    Як відомо, раніше конкурсна комісія не допустила Вовка до нового конкурсу на зайняття посади члена НКРЕКП. Причина - брак досвіду у сфері енергетики.

    Читайте також: Безголова енергетика

    Читайте також
    Петро Порошенко НКРЕКП Дмитро Вовк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ