Порошенко звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів
-
Розсилка
Відповідний указ 30 травня опубліковано на сайті глави держави
Президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Відповідний указ 30 травня опубліковано на сайті глави держави.
«Звільнити Вовка Дмитра Володимировича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг», - йдеться в указі.
Згідно з документом, Вовка звільнено, зокрема, відповідно до пункту 3 статті 1 указу президента від 23 березня 2017 року №78 «Про затвердження плану ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Як відомо, раніше конкурсна комісія не допустила Вовка до нового конкурсу на зайняття посади члена НКРЕКП. Причина - брак досвіду у сфері енергетики.
Читайте також: Безголова енергетика