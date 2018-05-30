Порошенко звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів

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Дмитро Вовк

Відповідний указ 30 травня опубліковано на сайті глави держави

Президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідний указ 30 травня опубліковано на сайті глави держави.

«Звільнити Вовка Дмитра Володимировича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг», - йдеться в указі.

Згідно з документом, Вовка звільнено, зокрема, відповідно до пункту 3 статті 1 указу президента від 23 березня 2017 року №78 «Про затвердження плану ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Як відомо, раніше конкурсна комісія не допустила Вовка до нового конкурсу на зайняття посади члена НКРЕКП. Причина - брак досвіду у сфері енергетики.

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