ЗМІ назвали п'ять нових членів НКРЕКП, яких відібрав Порошенко

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За інформацією джерела, нові узгоджені члени комісії мали приїхали до НКРЕКП вранці 30 травня

Президент України Петро Порошенко відібрав п’ять кандидатур для призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це 30 травня повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в регуляторі.

«Сьогодні вранці до НКРЕКП приїдуть нові узгоджені члени комісії: Олександр Формагей (співробітник «Укргідроенерго»), Олена Антонова (з ДТЕК), Оксана Кривенко (співробітник апарату НКРЕКП), Дмитро Коваленко (з «Укренерго») та Євген Магльований (співробітник Держенергоефективності)», - сказав він.

Як відомо, 14 травня номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП затвердила перелік із 10 кандидатів для подальшого передання президентові на розгляд.

До переліку переможців конкурсу ввійшли: Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльований, Дмитро Олефір. Із цього списку президент має відібрати та призначити п’ятьох нових членів НКРЕКП.

Ще двох членів НКРЕКП буде призначено за підсумками другої «хвилі» конкурсу.

Нагадаємо, своїм указом від 26 травня президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови НКРЕКП.