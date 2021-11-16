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    Думки вголос

    Давайте платити тисячу гривень не тільки за вакцинацію

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Чи змусить грошова мотивація вакцинуватися тих, хто це не зробив раніше? - Давайте платити тисячу гривень не тільки за вакцинацію
    Чи змусить грошова мотивація вакцинуватися тих, хто це не зробив раніше?
    фото з відкритих джерел

    Було б приємно, якби практика таких премій поширювалася й на інші речі

    Ця тисяча – здається, один із небагатьох людських кроків у цій зливі незаконних заборон і взаємного цькування, котрий обрушився на голови звичайних людей у зв'язку з епідемією.

    Я б сфокусувався на тих групах, котрим, за спільною думкою усіх спеціалістів, слід вакцинуватися у першу чергу – людям старшого віку і тим, хто з певними вадами здоров'я.

    Утім, і так ок.

    Сподіваюся, подумають про державну програму страхування від можливої шкоди здоров'ю від щеплення, а також компенсацію ліків, котрі певним людям потрібно приймати, щоб убезпечитися від ризиків щеплення.

    ***

    Було б приємно, якби практика 1000-гривневих премій буде поширюватися і на інші речі.

    Приміром, слід платити кілька тисяч людям, котрі бажають відмовитися від участі у виборах. Ті, хто продають свої голоси – або хто «какая разница» – краще нехай віддають голоси державі і цілком легально отримують гроші, аніж беруть гроші у різного роду негідників з ризиком сісти в тюрму.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: гроші українці Володимир Зеленський щеплення вакцинація
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    Давайте платити тисячу гривень не тільки за вакцинацію