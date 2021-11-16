Давайте платити тисячу гривень не тільки за вакцинацію

Чи змусить грошова мотивація вакцинуватися тих, хто це не зробив раніше?

Було б приємно, якби практика таких премій поширювалася й на інші речі

Ця тисяча – здається, один із небагатьох людських кроків у цій зливі незаконних заборон і взаємного цькування, котрий обрушився на голови звичайних людей у зв'язку з епідемією.

Я б сфокусувався на тих групах, котрим, за спільною думкою усіх спеціалістів, слід вакцинуватися у першу чергу – людям старшого віку і тим, хто з певними вадами здоров'я.

Утім, і так ок.

Сподіваюся, подумають про державну програму страхування від можливої шкоди здоров'ю від щеплення, а також компенсацію ліків, котрі певним людям потрібно приймати, щоб убезпечитися від ризиків щеплення.

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Було б приємно, якби практика 1000-гривневих премій буде поширюватися і на інші речі.

Приміром, слід платити кілька тисяч людям, котрі бажають відмовитися від участі у виборах. Ті, хто продають свої голоси – або хто «какая разница» – краще нехай віддають голоси державі і цілком легально отримують гроші, аніж беруть гроші у різного роду негідників з ризиком сісти в тюрму.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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