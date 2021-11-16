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    Економічне «диво» Зеленського продовжує вражати

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Інвестицій як не було, так і не має - Економічне «диво» Зеленського продовжує вражати
    Інвестицій як не було, так і не має
    фото з відкритих джерел

    На кінець 2020 року прибутковими були 947 підприємств. Зараз і того менше

    У третьому кварталі зростання ВВП зменшилося до 2,4%.

    З цінами на енергоносії не важко спрогнозувати подальше падіння темпів економічного зростання.

    З вересня 2021 відновилося падіння промислового виробництва.

    Особливу тривогу викликає стан державних компаній.

    За інформацією з моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності Мінекономіки активи державних підприємств станом за пів року знизилися на 25% у порівнянні з оцінювальною вартістю на кінець 2020 року.

    Держпідприємства мають активів на 1261 млрд грн, станом на кінець 2020 року активи становили 1678 млрд грн, сума зменшилась на 417 млрд грн.

    Згідно з даними моніторингу, держава володіє 3331 держпідприємствами. Середня кількість штатних працівників – 697 тисяч. Це на 18 тисяч осіб менше, ніж на кінець 2020 року.

    42% від загальної кількості підприємства (1404) – ті, що працюють (на кінець 2020 року було 1458).

    44% – ті, що не працюють (1476, на кінець 2020 року було 1490).

    14% підприємств (451) – інформація відсутня.

    З-поміж працюючих прибутковими є 832 підприємства, тобто лише 25% від загальної кількості підприємств держави.

    На кінець 2020 року прибутковими були 947 підприємств.

    Про підготовку до опалювального сезону навіть писати нічого – повний провал.

    Інвестицій як не було, так і не має.

    Економічне диво Зеленського продовжує вражати.

    Наочний приклад, що відбувається, коли державою керують ідіоти і корупціонери.

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Мінекономіки ВВП держава Володимир Зеленський
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    Економічне «диво» Зеленського продовжує вражати