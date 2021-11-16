Економічне «диво» Зеленського продовжує вражати
На кінець 2020 року прибутковими були 947 підприємств. Зараз і того менше
У третьому кварталі зростання ВВП зменшилося до 2,4%.
З цінами на енергоносії не важко спрогнозувати подальше падіння темпів економічного зростання.
З вересня 2021 відновилося падіння промислового виробництва.
Особливу тривогу викликає стан державних компаній.
За інформацією з моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності Мінекономіки активи державних підприємств станом за пів року знизилися на 25% у порівнянні з оцінювальною вартістю на кінець 2020 року.
Держпідприємства мають активів на 1261 млрд грн, станом на кінець 2020 року активи становили 1678 млрд грн, сума зменшилась на 417 млрд грн.
Згідно з даними моніторингу, держава володіє 3331 держпідприємствами. Середня кількість штатних працівників – 697 тисяч. Це на 18 тисяч осіб менше, ніж на кінець 2020 року.
42% від загальної кількості підприємства (1404) – ті, що працюють (на кінець 2020 року було 1458).
44% – ті, що не працюють (1476, на кінець 2020 року було 1490).
14% підприємств (451) – інформація відсутня.
З-поміж працюючих прибутковими є 832 підприємства, тобто лише 25% від загальної кількості підприємств держави.
На кінець 2020 року прибутковими були 947 підприємств.
Про підготовку до опалювального сезону навіть писати нічого – повний провал.
Інвестицій як не було, так і не має.
Економічне диво Зеленського продовжує вражати.
Наочний приклад, що відбувається, коли державою керують ідіоти і корупціонери.
Джерело: блог Володимира Омеляна