Інвестицій як не було, так і не має

Інвестицій як не було, так і не має

На кінець 2020 року прибутковими були 947 підприємств. Зараз і того менше

У третьому кварталі зростання ВВП зменшилося до 2,4%.

З цінами на енергоносії не важко спрогнозувати подальше падіння темпів економічного зростання.

З вересня 2021 відновилося падіння промислового виробництва.

Особливу тривогу викликає стан державних компаній.

За інформацією з моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності Мінекономіки активи державних підприємств станом за пів року знизилися на 25% у порівнянні з оцінювальною вартістю на кінець 2020 року.

Держпідприємства мають активів на 1261 млрд грн, станом на кінець 2020 року активи становили 1678 млрд грн, сума зменшилась на 417 млрд грн.

Згідно з даними моніторингу, держава володіє 3331 держпідприємствами. Середня кількість штатних працівників – 697 тисяч. Це на 18 тисяч осіб менше, ніж на кінець 2020 року.

42% від загальної кількості підприємства (1404) – ті, що працюють (на кінець 2020 року було 1458).

44% – ті, що не працюють (1476, на кінець 2020 року було 1490).

14% підприємств (451) – інформація відсутня.

З-поміж працюючих прибутковими є 832 підприємства, тобто лише 25% від загальної кількості підприємств держави.

На кінець 2020 року прибутковими були 947 підприємств.

Про підготовку до опалювального сезону навіть писати нічого – повний провал.

Інвестицій як не було, так і не має.

Економічне диво Зеленського продовжує вражати.

Наочний приклад, що відбувається, коли державою керують ідіоти і корупціонери.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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