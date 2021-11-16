  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці відразу вигадали назву для ідеї Володимира Зеленського - «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    Українці відразу вигадали назву для ідеї Володимира Зеленського

    Колись була «Юліна тисяча», а тепер з'явилася «Вовина тисяча»

    Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

    У соцмережах відразу ж з'явилися меми та фотожаби на цю тему.

    Зокрема, українці згадали, що колись Юлія Тимошенко вже також робила виплати розміром 1000 грн. Тоді ті гроші називали «Юліна тисяча». Тепер ж з'явилася «Вовина тисяча».

    1 з 43
    на весь екран згорнути
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського
    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

    Читайте також:

    Теги: Володимир Зеленський вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського