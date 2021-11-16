«Вовина тисяча за вакцинацію». Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського

Колись була «Юліна тисяча», а тепер з'явилася «Вовина тисяча»

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

У соцмережах відразу ж з'явилися меми та фотожаби на цю тему.

Зокрема, українці згадали, що колись Юлія Тимошенко вже також робила виплати розміром 1000 грн. Тоді ті гроші називали «Юліна тисяча». Тепер ж з'явилася «Вовина тисяча».

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

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