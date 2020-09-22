«Газпром» замовив у «Нафтогазу» нові потужності для транзиту



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Послуги транзиту газу будуть оплачені «Газпромом» додатково до основного договору

«Кожна додаткова потужність, замовлена «Газпромом» – це додаткові гроші для України та її громадян», відзначили у «Нафтогазі»

Російська компанія «Газпром» замовила додаткові потужності для транзиту газу через українську газотранспорту систему (ГТС) до Європи в жовтні.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща) 21 вересня 2020 року. Це перший подібний аукціон. Повідомляється, що «Нафтогаз» отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях, а послуги транзиту будуть оплачені «Газпромом» додатково до основного договору.

«Такі потужності «Газпром» оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як «Нафтогазу», так і Оператору ГТС України... Кожна додаткова потужність, замовлена «Газпромом» – це додаткові гроші для України та її громадян», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що транзит газу через Україну впав за вісім місяців майже вдвічі.

Як відомо, транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром», укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання «Газпромом» потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.