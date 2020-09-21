Страйк у Кривому Розі: півтори сотні шахтарів вже 18 днів під землею



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Страйкуючі шахтарі в Кривому Розі Фото: Михайло Волинець, Facebook

Консенсус в переговорах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдений

На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату триває акція протесту. Під землею залишаються 154 гірники.

Про це у неділю повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

«18 добу. 154 гірники шахт КЗРК в підземних умовах борються за своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці», – написав Волинець.

За його словами, консенсус в переговорах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдений.

Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

Як відомо, у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.