Страйк у Кривому Розі: півтори сотні шахтарів вже 18 днів під землею
Страйкуючі шахтарі в Кривому Розі
Консенсус в переговорах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдений
На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату триває акція протесту. Під землею залишаються 154 гірники.
Про це у неділю повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.
«18 добу. 154 гірники шахт КЗРК в підземних умовах борються за своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці», – написав Волинець.
За його словами, консенсус в переговорах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдений.
Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.
Як відомо, у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.
Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.
Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.