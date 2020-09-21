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    Страйк у Кривому Розі: півтори сотні шахтарів вже 18 днів під землею

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    <p>Страйкуючі шахтарі в Кривому Розі</p> - Страйк у Кривому Розі: півтори сотні шахтарів вже 18 днів під землею

    Страйкуючі шахтарі в Кривому Розі

    Фото: Михайло Волинець, Facebook

    Консенсус в переговорах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдений

    На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату триває акція протесту. Під землею залишаються 154 гірники.

    Про це у неділю повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

    «18 добу. 154 гірники шахт КЗРК в підземних умовах борються за своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці», – написав Волинець.

    За його словами, консенсус в переговорах щодо рівня підвищення зарплат, які тривали 19 вересня, не знайдений.

    Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

    Як відомо, у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест. 

    Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

    Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.

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