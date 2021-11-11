Парламент має створити ТСК щодо оборудок Нафтогазу з Коломойським, – нардеп

«Схема на 9 млрд кубічних метрів так званого «історичного газу Укрнафти», не могла пройти без згоди влади», – Кучеренко

Спроба влади передати структурам Ігоря Коломойського 9 млрд м3 природного газу з підземних сховищ має стати предметом розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної ради з махінацій у «Нафтогазі».

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Я вважаю, що в цій ситуації, яка сьогодні є, це категорично неприпустимо, і це просто свідчить про очевидні ознаки змови. Треба це доводити юридично. Я тепер розумію, чому «Слуги народу» категорично не сприймають нашу пропозицію зробити ТСК по Нафтогазу, щоб дослідити і цю оборудку, й іншу. Мені абсолютно все зрозуміло», – заявив Кучеренко в ефірі телеканалу «Україна24».

За його словами, схема на 9 млрд м3 так званого «історичного газу Укрнафти», не могла пройти без згоди влади.

Нардеп нагадав, що структури Коломойського судилися за цей газ у Стокгольмському арбітражі, однак суд на початку цього року відмовив їм у претензіях на цей газ.

Нагадаємо, раніше видання «Наші Гроші» повідомило, що 26 жовтня державний «Нафтогаз» погодився передати «Укрнафті», якою керує олігарх Ігор Коломойський, від 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газу на суму від 20 до 100 млрд грн. Загальні претензії складають 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2013–2017 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову «Укрнафти» підписувати договори.