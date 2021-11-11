Як стабілізувати тарифи на розподіл газу? Дослідження Центру Разумкова

«В Європі немає ні однієї країни, в тарифоутворенні якої не була б задіяна методологія RAB» – зазначено в дослідженні

Тарифні моделі зі стимулюючим регулюванням, що діють у країнах Європи, виключають різкі коливання рівня тарифів на розподіл газу. У дослідженні Центру Разумкова зазначено, що стабільність забезпечують стимули середньо- та довгострокового інвестування у газову інфраструктуру та ефективні інструменти державної тарифної політики. Прогнозованість інвестиційної діяльності учасників ринку сприяє покращенню технічного стану мереж, тому споживачі отримують якісніші послуги з доставки газу.

Згідно з дослідженням експертів енергетичних програм Центру Разумкова, країни Європи в тарифних моделях для газорозподільних мереж використовують принципи, що стимулюють середньо- та довгострокові інвестиції, та забезпечують ефективний контроль з боку державних органів. І такі моделі однакові для іншої енергетичної та комунальної інфраструктури.

Найпоширеніша модель із регуляторною базою активів (Regulatory Asset Base – RAB) – враховують вартість мереж, обладнання на них. При RAB-регулюванні в тариф закладають певний відсоток від вартості регуляторної бази.

«З’являється стимул вкладати гроші. Інвестор також бере на себе зобов’язання: половину від прибутку компанія має вкласти в модернізацію, поліпшити якість послуги розподілу. Крім того, 50% економії операційних витрат – на ремонтних матеріалах, транспортуванні, адміністративних витратах – залишається у компанії. Це змушує постійно підвищувати ефективність та позитивно впливає на якість постачання для споживача» – зазначено в дослідженні центру Разумкова.

Напрямки інвестицій та діяльність операторів ГРМ контролюються регулятором за допомогою системи KPI, яка містить показники ефективності і якості послуг газорозподілу.

Для стримування зростання тарифу може застосовуватися понижувальний коефіцієнт в регуляторних періодах: наприклад – 0,4 для першого регуляторного періоду, 0,6 – для другого періоду, 0,8 – для третього.

«В Європі немає ні однієї країни, в тарифоутворенні якої не була б задіяна методологія RAB, і до того ж, більшість країн Європи запровадили RAB регулювання для операторів ГРМ понад 19 років тому» – зазначено в дослідженні.

Як приклад ефективності RAB регулювання експерти наводять дані по операторам електричних мереж в Європі. Для контролю якості їх роботи держрегулятори використовують індекс SAIDI – це середня тривалість відключення подачі електрики для кожного клієнта. Завдяки перевагам RAB-регулювання оператори мереж з 2008 до 2016 рр. значно знизили рівень SAIDI:

Польща: з 504 до 260 хвилин

Румунія: з 1025 до 474 хвилин

Португалія: з 117-190 до 70-80 хвилин

Україна ввела RAB регулювання для 25 операторів електричних мереж з 2021 року.

Стара методика «Витрати+» (COST+) залишається в дії для всього сектору газорозподілу України.