Держава запровадила формулу імпортного паритету до цін на газ, бензин і дизель слідом за вугіллям

Формула «Роттердам+», як і взагалі принцип імпортного паритету в Україні, обросли міфами і спекуляціями. Проте всі розвинені економіки працюють за таким принципом

З часу запровадження формули «Роттердам+» ціноутворення на всі енергоресурси в країні перейшло на формули хаб+

Україна очікує 600 тис. т імпортного вугілля. І весь цей обсяг куплений за формулою Роттердам+. Подобається це комусь чи ні – але за цією формулою контракти підписали як приватні компанії, так і державна «Центренерго».

Формула передбачає прозорий ринковий механізм – ціна на біржі в Європі плюс доставка до порту призначення. Інакше ніхто в світі не торгує ні вугіллям, ні іншими енергоресурсами.

Я ще у 2018 році аргументовано пояснював, чому формула «Роттердам+» це єдиний загальноприйнятий механізм ціноутворення на вугілля в умовах дефіциту на внутрішньому ринку. Тоді багато хто з теперішніх представників влади мене критикував за це, але як бачимо – час розставив все на свої місця.

З часу запровадження формули «Роттердам+», ціноутворення так чи інакше на всі енергоресурси в країні перейшло на формули хаб+.

1. Для природного газу у 2016 році був запроваджений принцип імпортного паритету до німецького хабу (NCG) «Дюссельдорф+» з врахуванням витрат на транспортування газовими мережами Європи та платою за вхід в ГТС України – тобто плюс десь 30-40 доларів за тисячу м3. Між іншим це була моя пропозиція для НАК «Нафтогаз України», що була зроблена на прохання компанії, як здолати глибоку фінансову кризу, у якій вона тоді перебувала.

2. У 2020 році чинний президент України Володимир Зеленський і голова уряду Денис Шмигаль підписали меморандум з МФВ, в якому зобов’язалися запровадити формулу на газ «Амстердам+». Вона ідентична до «Дюссельдорф+» за винятком того, що в розрахунок брався хаб TTF в Нідерландах.

3. У серпні 2020 року уряд знову повернувся до «Дюссельдорф+» при визначенні ціни постачальника газу останньої надії. Тобто двічі для цін на природний газ для населення чинна влада – уряд Володимира Зеленського і особисто сам президент – застосовувала формулу «Амстердам+» і «Дюссельдорф+».

4. Ідентична по своїй суті формула була запроваджена для нафти і нафтопродуктів. Державна «Укрзалізниця» закуповує дизель за формулою «ціна в порту Роттердам плюс вартість доставки» з лютого 2018. До речі основним постачальником палива за цією формулою цього року є Кременчуцький НПЗ, який виробляє нафтопродукти з української нафти. Посадові особи «Укрзалізниці», в тому числі призначенці нинішньої влади, часто ставлять у приклад ефективність закупівлі дизельного пального «Укрзалізницею», на згадуючи чомусь про формулу «Роттердам+».

5. З травня 2021 року і населення купує нафтопродукти на АЗС за формулою «Роттердам+». Уряд Дениса Шмигаля прийняв постанову про граничні ціни на пальне на АЗС, за якої кожні 10 днів Міністерство економіки розраховує максимальну ціну за котируваннями в портах Роттердам–Амстердам–Антверпен плюс вартість доставки нафтопродуктів в Україну і націнку роздрібних операторів.

6. Зрештою влітку 2020 року Офіс президента під час вирішення вугільної кризи прийняв активну участь в перемовинах між «Центренерго» і українськими шахтарями, наслідком яких став контракт на українське вугілля за формулою «Роттердам+».

Формула «Роттердам+», як і взагалі принцип імпортного паритету в Україні обросли міфами і спекуляціями. Проте всі розвинені економіки працюють за таким принципом і іншого ефективнішого способу ціноутворення економічна наука ще не вигадала.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.