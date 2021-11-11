Україна викрила зухвалий обман Росії щодо збільшення транзиту газу

Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів

«Газпром» рапортує про збільшення обсягу постачання газу до Євросоюзу, але факти свідчать про інше

Заяви російської компанії «Газпром» про збільшення обсягу транзиту газу до Європейського Союзу не відповідають дійсності. Про це заявив 11 листопада у Facebook генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Газпром» рапортує про збільшення постачання до ЄС, але факти кажуть про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн м3 після зниження майже до 57 млн м3 у перші дні листопада», – написав він.

Гендиректор «Оператора ГТС України» наголосив, що «жодних додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, «Газпром» не забронював, тому говорити про збільшення поставок до ЄС через Україну не варто».

«Нагадаю, що транзит цього самого дня у 2020 році був 178,4 млн м3 , а у 2019 році – 277,3 млн м3 на добу. Україна готова транзитувати до 250 млн м3 на добу, що у 2,5 раза перевищує наявний транзит», – пояснив Макогон.

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