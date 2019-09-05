Пентагон перенаправив $3,6 млрд на будівництво стіни з Мексикою



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Спорудження стіни в американському штаті Нью-Мексико

Половина грошей буде взята з військових проєктів на території США, друга половина – з проєктів в інших країнах

Міністр оборони США Марк Еспер схвалив перекидання 3,6 мільярда доларів, виділених у бюджеті на будівництво військових об'єктів, на спорудження 280-кілометрової ділянки загороджень на кордоні з Мексикою.

Будівництво стіни було ключовою передвиборною обіцянкою президента Дональда Трампа, однак демократи в Конгресі відмовилися виділяти кошти на нього. Президент просив про понад шість мільярдів доларів, Конгрес виділив лише приблизно один мільярд.

Трамп, скориставшись запровадженим ним же режимом надзвичайного стану на кордоні, розпорядився виділити кошти з бюджету військового відомства.

За словами представників Пентагону, половина грошей буде взята з військових проєктів на території США, друга половина – з проєктів в інших країнах.

Демократи піддали рішення міністерства оборони різкій критиці. Вони вказують, що перекидання коштів стосуватиметься спорудження 127 військових об'єктів, що, за їхніми твердженнями, підірве якість життя і бойовий дух американських військ.

У Пентагоні заявляють, що завершення будівництва стіни дозволить скоротити число військових, які зараз розміщені на кордоні за розпорядженням Трампа для запобігання нелегальній міграції.

Джерело: Голос Америки