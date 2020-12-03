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    Економіка та фінанси

    Переведення генерації на біржові аукціони не сприятиме конкуренції – ЕРУ

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    Переведення генерації на біржові аукціони не сприятиме конкуренції – ЕРУ

    Умови аукціонів для генерації мають забезпечувати максимальну конкуренцію, – наголосив Ярослав Мудрий

    Зобов’язання для генеруючих компаній продавати електроенергії через електронні біржові торги не буде сприяти підвищенню конкуренції на ринку.

    Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на слова керуючого партнера компанії «ЕРУ Груп» Ярослава Мудрого.

    «Питання не в тому «Де?» продавати електроенергію, а які застосовувати методи та принципи, щоб умови тендерів не відсікали 90% потенційних покупців/учасників. Можна вийти з 1 ГВт та продати в одні руки, а можна лотами по 50 МВт та створити конкуренцію», – цитує видання слова Мудрого.

    Раніше в. о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що Міненерго пропонує у 2021 році ввести зобов’язання для всіх генеруючих компаній (з приватними включно) продавати електроенергію за двосторонніми контрактами виключно через електронні біржові майданчики.

    Ну думку в.о. міністра такий крок начебто буде сприяти підвищенню конкуренції на ринку.

    Теги: Міненерго ринок біржа
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